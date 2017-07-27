Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 17:25 — REGNUM

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины в очередной раз пытается продать 25% пакеты акций 7 облэнерго. Фонд выставил их на приватизацию с суммарной стартовой ценой порядка 140 млн долл, при этом в правительстве рассчитывают, что в процессе торгов она вырастет по крайней мере до 300 млн долл. Торги назначены на 15−18 августа.

Можно ли выручить столько за 8 пакетов? Для сравнения можно вспомнить историю продажи Одесского припортового завода (конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса», собственный терминал перевалки аммиака») в прошлом году. ФГИ и правительство дважды выставляли его на торги, в течение года стартовая цена упала вдвое (с 500 до 250 млн долл), однако даже это не помогло — ОПЗ имеет долгов примерно на столько же, за сколько его во второй раз пытались продать. Между тем, когда-то предприятие исправно генерировало валютную выручку и было одним из немногих госактивов, приносивших прибыль (не говоря уж о его стратегическом значении). Облэнерго не работают на внешние рынки, и также имеют долги (в основном это касается Донецк‑ и Донбассоблэнерго — львиная доля неплатежей приходится на неконтролируемые Украиной территории ДНР и ЛНР).

Также эксперты склоняются к мнению, что выставляемые на торги пакеты акций если и будут куплены, то украинскими бизнесменами — их текущими акционерами. Дело в том, что до аукциона — всего 3 недели, иностранные компании в такие сроки не смогут уложиться даже при большом желании. А это почти стопроцентная гарантия минимального увеличения стоимости активов в ходе торгов и ни о каком двукратном росте стартовой стоимости в ходе аукциона мечтать не приходится. К тому же 5 из 8 облэнерго контролируются «ДТЭК Энерго» — им нет особого смысла выкладывать ещё несколько десятков миллионов долларов за эти акции, а тем более — торговаться за них.

В перечень предприятий, выставляемых на приватизацию в 2017—2020 гг. попали госбанки — в том числе такие крупные как «Приватбанк», Ощадбанк, Укрэксимбанк. Доля государства в банковской сфере сегодня превышает 50% и её уменьшение — одно из требований МВФ. Вместе с тем научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк уверен, что выполнение этого требования обернется для Украины убытками: «Я не уверен, что когда большая часть банковской сферы в руках государства — это плохо. Но если уже есть такое требование, а это требование МВФ, — то продавать банк дешевле, чем в него вложено государством денег — это нанесение прямых убытков. Если «Приватбанк», по разным данным, требует докапитализации 140 млрд гривен, то дешевле его продавать нельзя. А по такой цене его никто не купит. Получается так, что все граждане Украины за свой счет вытянули банк, чтобы какой-то иностранный инвестор купил его за 2 копейки. Это преступление», — заявил он в комментарии для «Голос.UA».

Валюта

Ситуация на валютном рынке Украины вот уже примерно месяц может быть описана фразой «Доллар падает, евро растёт». По состоянию на 27 июля официальный курс американской валюты составляет 25,88 грн./долл. (-0,06 грн. к 19 июля). Евро, наоборот, не только пробил важный потолок в 30 грн, но и не собирается на этом останавливаться — 30,14 грн. (+0,22 грн.). С 28 июня — а именно с этого момента евро стал уверенно расти — европейская валюта подорожала на 1,02 грн. Российский рубль вернулся на позиции середины месяца — 0,432 грн. (-0,005 грн.).

Покупка и продажа на межбанке по прежнему держатся строго около официального курса: 25,88−25,91 грн./долл. (-0,05 грн.). Неофициальный курс фактически сравнялся с официальным и с межбанком — разница лишь в несколько копеек: 25,85−25,89 грн./долл. (-0,03−0,05 грн.).

Причину, по которой курс доллара на чёрном рынке держится ниже, чем в банках (примерно с конца апреля сдавать валюту на Украине выгоднее в банках), раскрывает представитель Идея банка Ярослав Кабин: «По нашим подсчётам, сейчас в месяц через официальный сегмент проходит около 600−700 млн долл, тогда как объемы валюты на чёрном рынке составляют 1,3 млрд долл. Да, с каждым месяцем легальные обороты растут, ведь значительная часть населения отдает предпочтение банкам, а не «чёрным» менялам, где участились случаи мошенничества. Но о смерти чёрного рынка говорить рано — около половины экономики до сих пор находится в тени». С таким предложением чёрному рынку действительно нет никакого смысла держать высокие курсы покупки.

Доллар не оторвётся от 26 грн по крайней мере до конца августа, уверен аналитик «Альпари» Максим Пархоменко. Аграрии начинают продавать зерно нового урожая и приток этой валюты позволит и дальше сдерживать курс в текущих значениях даже несмотря резкое падение производства у метпроизводителей (см. ниже). Что же касается евро, то по мнению эксперта он постепенно подрастёт до 31 грн.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский, экс-директор казначейства Коммерческого индустриального банка Андрей Пономарев по просьбе finance.ua рассказали о менее очевидных факторах, которые, тем не менее, могут осенью толкнуть курс доллара вверх.

Первый эксперт указывает, что до последнего времени экспортёры железорудного сырья заводили в страну выручку, полученную ещё по ценам, актуальным на начало года (80−86 долл/тонна). Тогда как ближе к лету цена упала до 55 долл/тонна, а её экспорт не вырос и даже наоборот. Станислав Верхградский напоминает, что с началом осени Украина активно начнёт запасать не только энергоносители, но и удобрения. А это совсем немало — около трети рынка с оборотом в 1 млрд долл в последнее время сумели отвоевать российские поставщики. Что же касается энергоносителей, то в новом отопительном сезоне валютный рынок может испытать куда более значимый спрос на валюту со стороны «Нафтогаза Украины». Дело в том, что год назад ЕБРР предоставлял компании кредитную линию на закупку газа в размере до 500 млн долл. В этом году банк намерен отказаться от этой практики — в ЕБРР хотят таким образов простимулировать более активное реформирование компании. Сложно сказать, как это скажется на реформах, но вот на валютный рынок такое решение точно повлияет. Один только «Нафтогаз» и его спрос могут прибавить к текущему курсу порядка 1 грн, уверен Пономарёв.

МВФ

Экономист Виктор Скаршевский в своём прогнозе отодвигает очередной транш от МВФ на весну будущего года: «…осенью как раз начнется бюджетный процесс, а МВФ, пока не увидит законопроект о бюджете на следующий год, а именно закон, подписанный и проголосованный, транш не выделит. А так как бюджет у нас традиционно принимают «под елку», то ожидать, что следующий транш нам выделят в текущем году, не стоит. Если транш и будет, то только весной следующего года». Также эксперт полагает, что текущая система («они дали миллиард, мы что-то на миллиметр улучшили, они снова дали миллиард» и так далее) завела ситуацию в тупик и Украине следует пересмотреть свои отношения с Фондом. «В частности, власти нужно разработать свою собственную программу и показать ее международным финансовым организациям, в том числе МВФ и предложить им в ней поучаствовать. А не так, как сотрудничество происходит сейчас, когда власть спрашивает у фонда, что нужно сделать, чтобы получить очередной кредит», — пояснил он корреспонденту «Голос.UA».

Топливо

По состоянию на 26 июля за литр А-95 автомобилисты Украины платят в среднем 24,56 грн. (с 21 июля цена не изменилась, +0,84 грн. с начала года), за литр А-92 — 23,82 грн. (с 21 июля цена не изменилась, +0,76 грн. с начала года). Зато ощутимо обвалилась розничная стоимость дизельного топлива — 21,9 грн./л (-0,25, +0,57 грн. с начала года).

Жаль, что топливом нельзя запастись, пока оно относительно дешёвое. «Мы ожидаем, что в течение сентября 1 литр бензина А-95 может подорожать на 2% или до 25,4 грн. Главная причина — увеличение мировых цен на нефть. Ожидается, что нефть марки Brent подорожает до 55 долларов за баррель», — такой прогноз дал глава информационно-аналитического центра ForexClub в Украине Николай Ивченко для интернет-издания «Сегодня».

Директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в ходе пресс-конференции напомнил журналистам о том что у разных видов топлива — свои тенденции. «У нас сейчас фактически сформировалось два рынка: это рынок бензина и дизельного топлива и рынок сжиженного нефтяного газа. Тенденции на этих рынках отличаются. Если говорить о рынке бензина и дизельного топлива, то их цена будет определяться курсом гривны и стоимостью нефтепродуктов на границе — каждая одна гривна удешевления доллара будет означать 60 коп. в цене бензина и дизельного топлива через две недели после соответствующего роста. Если нефтепродукты на границе дорожают, то каждый процент роста на границе означает, спустя две недели, +10 копеек роста на заправках.

Поэтому можно сказать, что через определенный промежуток времени, в начале августа, у нас сформируются экономические основания для роста цен. Но нужно отметить, что у нас конкурентный рынок бензина и дизельного топлива.

По сжиженному нефтяному газу там ситуация другая. Этот рынок меньше зависит от колебаний курса и от таможенной стоимости. Потому что достаточно велика отечественная составляющая — где-то до трети».

К этому можно добавить, что рынок автогаза нестабилен из-за перебоев с импортом. Поэтому этот вид топлива и дорожает, пока бензин стоит на месте, а дизтопливо проседает.

Также эксперт предостерёг от прогнозирования (а значит и от излишнего доверия к прогнозам) украинского топливного рынка на срок более чем на месяц. Причиной этого является всё то же указанное сочетание влияния на него трёх факторов: стоимости нефти и курсов валют (именно курсов, поскольку большинство контрактов заключаются в валюте, однако акциз импортёры платят с привязкой к евро). Прогнозировать, каким будет сочетание этих факторов через 2−3 месяца — занятие довольно непростое.

Институт потребительских экспертиз Украины провёл исследование качества А-92 на АЗС Украины. Результаты исследования зафиксировали ряд нарушений: недостаточное октановое число, превышение содержания бензола, этанола (до 10% при разрешённом максимуме в 5%). Что касается содержания серы, то только 3 из 10 отобранных для исследования образцов соответствовали стандарту Евро-5, обязательному с начала 2016 года. Любопытно также, что проба, взятая на одной из АЗС сети БРСМ (из бензин ещё со времён президентства Виктора Януковича имеет стойкую репутацию «бодяженого топлива») оказалась едва ли не лучшей по сумме показателей. В связи с чем постоянные наезды силовиков на компанию (как раз неудовлетворительное качество топлива — одно из обоснований этих наездов), продолжающиеся вот уже около 2 лет, приобретают явно заказной характер.

Директор «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн и обозреватель интернет-портала OilNews Евгений Мочалов в совместном материале для издания «Зеркало недели» фиксируют несколько любопытных тенденций ны рынке топлива.

— В I полугодии реализация дизтоплива увеличилась 2,57 млн тонн (+2,5% в сравнении с аппг). Тогда как рынок бензина сократился до 972 тыс. тонн (-7,5% к аппг). Если же сравнивать с 2013 годом, то теперь на Украине продаётся на 41% меньше бензина, чем 4 года назад.

— Рынок автогаза сравнялся с рынком бензина (+85% к 2013 году) и динамика говорит о том, что реализация бензина будет сокращаться и дальше, тогда как продажи автогаза — расти.

— Ещё одним «виновником» удешевления топлива авторы называют нефтепродуктопровод «Прикарпатзападтранс», заработавший в 2016 году. По нему Украина получает российское дизтопливо. Российское топливо не только отбило часть рынка у белорусского, но и снизило цену на рынке (по оценке авторов — до 15 долл на тонне в промежутке июнь 2016-июнь 2017).

— По итогам I полугодия структура рынка по расчётам авторов материала такова: топливо белорусских НПЗ — 47%; украинских — 21%; российских — 18%; концерн Orlen (Мажейкяйский и Плоцкий НПЗ) — 8%; морские поставки — 6%.

— Кременчугский НПЗ (Украина, входит в структуру активов условной группы «Приват») в 2017 году нарастил производство нефтепродуктов до 638 тыс. тонн (+15% к аппг). Это, а также наращивание производства Шебелинским ГПЗ позволило украинскому топливу выйти на 2 место на рынке. А соотношение «собственное производство/импорт» после стабильного на протяжении 2014−2016 гг результата 16%/84% изменилось до предварительных 21%/79%. Это даже лучше, чем в 2013 году (20%/80%).

Разное

Отраслевая ассоциация «Укрметаллургпром» опубликовала статистику производства за I полугодие. Согласно её данным, выплавка чугуна в январе-июне сократилась до 9,4 млн тонн (-21% к аналогичному периоду прошлого года), стали — до 10,3 млн тонн (-17%). Если ориентироваться на текущую цену Шанхайской биржи (528 долл/тонна), то падение производства на 1,75 млн тонн даёт убыток равный примерно 0,924 млрд долл. Более точное значение убытков, конечно же, зависит от номенклатуры украинских производителей и динамики цен в январе-июне. Нарастить производство смогли только несколько электросталеплавильных заводов (Электросталь, Интерпайп-сталь) специально для которых депутаты весной восстановили действие заградительной экспортной пошлины на металлолом. Правда, её восстановление сильно не понравилось Евросоюзу и его представители уже несколько месяцев пробуют убедить правительство отменить это решение.

Из-за падения производства Украина опустилась на 14-ую строчку в рейтинге наиболее крупных производителей стали в мире. В прошлом году Украина была на 13-ом месте.

Также, согласно информации Госстата, промышленное производство июне выросло на 3,8% в сравнении с маем. Однако по итогам января-июня этого года наблюдается снижение на 0,4%.

По итогам первой половины года инфляция на Украине почти выполнила годовой прогноз. В НБУ рассчитывали на снижение темпов до 9% — за январь-июнь она составила 7,9%. Причём, если в мае она составила 1,3%, то в июне — 1,6%, что в общем для лета нехарактерно. Учитывая же полугодовую динамику, по итогам года можно прогнозировать даже 15%, что примерно на 1,5% больше, чем в 2016 году.

Глава Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега в ходе пресс-конференции признал, что правительство не владеет достоверной статистикой в отношении количества украинцев, работающих без необходимого оформления. Поэтому вынуждено пользоваться сторонними данными. «У нас нет точной цифры, но время от времени проводят исследования и Международная организация труда, и разного рода социологические институты, показывающие результат 6 до 10 млн работников, работающих без оформления трудовых отношений», — отметил он. Также чиновник упомянул, что, судя по наблюдениям, проводимым Госслужбой, в последние 2−3 года этот показатель не уменьшался. В лучшем случае он остался таким же, а то и немного вырос.

Совокупный госдолг Украины на начало июля превысил психологический порог в 75 млрд долл. Такую информацию разместило на своём сайте министерство финансов.

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