«Узбекские авиалинии» впервые выполнили беспосадочный рейс в США

Ташкент, , 16:37 — REGNUM Экипаж национальной авиакомпании (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии») 27 июля вылетел из международного аэропорта имени Ислама Каримова по маршруту Ташкент — Нью-Йорк, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Этот первый беспосадочный рейс — воистину историческое событие в жизни гражданской авиации страны и новая эпоха в развитии национального авиаперевозчика Узбекистана», — говорится в сообщении.

Прямой рейс в Нью-Йорк продолжительностью 13 часов совершается на самолете Боинг 787 Dreamliner.

Самолет национального авиаперевозчика с 237 пассажирами на борту приземлится в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в 21:30 по местному времени.

«По пути обратно, по случаю этого знаменательного события в столичном аэропорту состоится торжественная встреча», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Напомним, приобретение двух современных самолетов Boeing-787 Dreamliner для национальной авиакомпании «Узбекистон Хаво Йуллари» профинансировал Китай.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, американская Boeing Co и национальная авиакомпания Узбекистана (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» ввели в эксплуатацию центр по ремонту самолетов в Ташкенте на базе одного из предприятий НАК.

НАК «Узбекистон хаво йуллари» — монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежащий государству. Авиапарк компании насчитывает 33 самолета западного производства: пятнадцать лайнеров Boeing (десять 767−300 и пять 757−200), три аэробуса А-310, десять аэробусов А-320, три среднемагистральных RJ-85, а также два грузовых А300−600 °F.

Узбекистанская авиакомпания выполняет авиарейсы в 21 город Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях.