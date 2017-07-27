В Калужской области резко взлетели цены на коммунальные услуги

Калуга, , 14:58 — REGNUM С1 июля 2017 года в Калужской области произошло изменение тарифов на коммунальные услуги. Об этом 27 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве конкурентной политики.

По данным ведомства, рост тарифов на электроснабжение для населения в среднем по региону сложился на уровне 5,0%; по газоснабжению для населения — 4,06%; по отоплению — 2,0%; по горячему водоснабжению — 1,8%; по холодному водоснабжению и водоотведению — 3,3%.

Впервые на территории Калужской области вводится дифференцированная система оплаты за природный газ, реализуемый населению. Вместо единой цены будут применяться цены на газ по направлениям использования: на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты; на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения и на отопление с одновременным использованием газа на другие цели.

Применение дифференцированного подхода в цене на газ, реализуемый населению, обусловлено требованиями федерального законодательства. Для граждан, использующих газ на отопление и другие направления, цена газа снижена с 5,97 руб./куб. м до 5,76 руб./куб. м.

Также, в министерстве конкурентной политики Калужской области открыта горячая линия по вопросам, касающимся тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, с1 июля 2016 года для большинства граждан Калужской области коммунальные платежи установилась в среднем 3,9% при предельно установленном Правительством РФ на уровне роста в 5,9%. Однако, в 53 муниципальных образований области рост коммунальных платежей превысил 5,9%.