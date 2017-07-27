Гражданам Киргизии разрешили работать в России по национальным автоправам

Москва, , 13:19 — REGNUM Гражданам Киргизии разрешили управлять транспортом в России при наличии водительского удостоверения, выданного на родине. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

ИА REGNUM напоминает, что ранее, 1 июня 2017 года в Российской Федерации вступил в силу закон, запрещающий иностранным гражданам управлять автотранспортом в коммерческих целях при отсутствии российских водительских прав. За нарушение этой нормы введен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей для водителя и 50 тыс. рублей — для его работодателя.

Впоследствии, в начале июля, депутаты Государственной думы подготовили документ, исключающий из этого списка граждан Киргизии, и направили его на рассмотрение президента РФ.

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