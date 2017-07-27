Из КНР в США: Foxconn открывает первый завод в Соединенных Штатах

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Тайваньская корпорация Foxconn Technology Group, являющаяся крупнейшим в мире производителем электроники, подтвердила информацию о создании первого завода на территории Соединенных Штатов.

Новое предприятие займется производством LCD-дисплеев, которые будут использоваться в авиационной, автомобильной, высокотехнологичной промышленности, здравоохранении, а также в сфере образования и развлечений. Тайваньская корпорация уже получила несколько твердых контрактов на производство техники под брендами известных компаний из США, пишет «Чжунго синьвэнь».

Производственная база будет расположена на юго-востоке американского штата Висконсин. Ожидается, что Foxconn создаст 3 тыс. новых рабочих мест для местного населения, в дальнейшей количество рабочих мест может быть увеличено до 13 тыс.

О создании первого завода Foxconn на территории США стало известно после совместного заявления президента США Дональда Трампа и председателя совета директоров Foxconn Technology Group Терри Гоу, принявших участие в торжественной церемонии подписания документов в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, США могут повысить налоги для японской компании Toyota на импорт автомобилей, если та не оставит свои планы по строительству нового завода в Мексике. Об этом сообщил избранный американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

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