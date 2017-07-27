Нефть продолжит дорожать до $52,45

Москва, , 10:56 — REGNUM В среду, 26 июля, торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,53%, до $50,97 за баррель, WTI — на 1,79%, до $47,89 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ повысилась на 3,81%, до $46,94 за баррель.

Цена на нефть в среду выросла до $51,03 за баррель при поддержке еженедельных данных Минэнерго США по снижению объёма запасов нефти и нефтепродуктов. Запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июля, снизились на 7,2 млн, до 483.4 млн баррелей (прогноз был 2,980 млн баррелей). Запасы бензина в США сократились на 1 млн, до 230,2 млн баррелей (прогноз был 1,2 млн баррелей), запасы дистиллята — на 1,9 млн, до 149,6 млн баррелей (прогноз был — 0,674 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю упала на 19 тыс., до 9,41 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 27 июля, баррель Brent стоит $50.88. Торгуется на уровне закрытия в среду. Американский доллар валится по всему рынку форекс после заседания FOMC. ФРС оставил ставки без изменения, но уделил пристальное внимание замедлению инфляции. Трейдеры стали закладывать в цены сценарий, в котором ФРС США не станет больше повышать ставки в этом году. Ослабление доллара, это плюс нефтяному рынку. На четверг в качестве целевого уровня можно рассмотреть $51,30. На ближайшие 2−3 дня цель $52,45.

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