Екатеринбург презентует в Астане заявку на проведение выставки «ЭКСПО-2025»

Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM Делегация Свердловской области представит в Астане заявку на право проведения выставки «ЭКСПО-2025», сообщает 27 июля пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что делегация в августе примет участие в международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», которая открылась 10 июня в Астане.

В рамках этой рабочей поездки будут проведены переговоры с представителями органов исполнительной власти Республики Казахстан по вопросам инвестиций, энергетики и здравоохранения, а также с руководством регионов-партнеров — Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и Астаны.

«На полях «ЭКСПО-2017» состоится презентация заявки на право проведения выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге, Российско-Казахстанский бизнес-форум с биржей деловых контактов, конференция по вопросам энергосбережения», — сообщается в пресс-службе.

Напомним, Екатеринбург во второй раз претендует на право проведения «ЭКСПО». Так, в 2012 году город подавал заявку на проведение «ЭКСПО-2020», однако предпочтение было отдано Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Как сообщало ИА REGNUM, заявка на проведение международной выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге была подана правительством России.

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По мнению исполняющего обязанности главы Свердловской области Евгения Куйвашева, проведение международной выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге может принести региону порядка 500 млрд рублей.

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