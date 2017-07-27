«Узбекуголь» передан в состав АО «Узбекские железные дороги»

Ташкент, , 10:30 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому монопольный производитель твердого топлива АО «Узбекуголь» и АО «Шаргунькумир» переданы в состав АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекские железные дороги).

Ранее «Узбекуголь» являлся структурным подразделением АО «Узбекэнерго».

В структуру исполнительного аппарата АО «Узбекистон темир йуллари» документом внесена дополнительная должность заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» по вопросам промышленного производства.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан — председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Ачилбая Раматова, заместителя премьер-министра республики Гуломжона Ибрагимова и председателя правления АО «Узбекуголь».

Потребность Узбекистана в твердом топливе составляет более 4 миллионов тонн ежегодно, а к 2020 году может увеличиться до 6,5−7 миллионов тонн в год из-за перевода электростанций страны с потребления природного газа на уголь. Узбекистан планирует довести добычу угля до 11,15 миллиона тонн к 2022 году (рост в 2,9 раза).

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