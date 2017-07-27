Экономика Великобритании медленно, но растет

Лондон, , 10:58 — REGNUM Экономика Великобритании выросла во втором квартале 2017 года на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщает 26 июля Национальное статистическое управление.

Таких экономических показателей страна достигла благодаря своему доминирующему сегменту в экономике — сфере услуг, которая выросла на 0,5%. Она составляет 4/5 экономики Великобритании.

Несмотря на неутешающие для британцев прогнозы аналитиков, инфляция замедлилась в июне 2017 года, а потребительские цены выросли на 2,6% в годовом выражении.

Помимо этого, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года индекс деловой активности (PMI) снизился на два пункта до 54,3 п. (индикатор PMI выше 50 п. указывает на рост деловой активности, ниже — на ее замедление).

Однако, несмотря на то, что показатель стоит выше 50 п., данный результат указывает на явное снижение деловой активности в британской сфере промышленности, что негативно может сказаться на темпах экономического роста страны.

Читайте ранее в этом сюжете: HIS Markit: Состояние промышленности в еврозоне лучше, чем в Великобритании