Возвращение юаня 2.0: Китайская валюта резко укрепилась к доллару США

Пекин, , 08:59 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному ЦБ КНР, по состоянию на 27 июля центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7307 юаня за доллар. Таким образом, вопреки прогнозам аналитиков национальная валюта КНР всего за один рабочий день укрепилась сразу на 222 базисных пункта.

Произошедшее не было спрогнозировано ни одной из сторон. Ранее китайский юань продемонстрировал рост 160 базисных пунктов, которые были «возвращены» долларом за семь рабочих дней. Аналитики не ожидали очередного стремительного скачка китайской валюты, пишет «Чжунго жибао».

По мнению ряда китайских экспертов, усиление национальной валюты КНР было вызвано публикацией последних экономических показателей страны. В частности, за первые шесть месяцев 2017 года, рост ВВП страны составил 6,9% вместо ожидаемых 6,5%. Кроме того, внешнеторговый оборот КНР также превысил ожидаемые показатели.

Экономисты из США и Европы уже прокомментировали скачок юаня, заявив, что американская валюта в ближайшие дни «отыграет» потерянные базисные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 26 июля центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7529 юаня за доллар, что означает дальнейшее ослабление национальной валюты КНР, которая накануне «потерял» еще 75 базисных пунктов.

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