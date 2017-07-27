На Телецком озере и озере Ая выявлены случаи недобросовестного бизнеса

Барнаул, , 07:49 — REGNUM На природных достопримечательностях Алтая — Телецком озере (Республика Алтай) и озере Ая (Алтайский край) выявлены случаи недобросовестного предпринимательства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В первом случае речь идет о 36-летнем местном жителе, который на принадлежащем ему катере осуществлял перевозку пассажиров по акватории озера Телецкое по одному из популярных для туристов маршрутов (от села Артыбаш до Каменного залива), не имея при этом разрешения на осуществление данного вида деятельности. За оказанные услуги владелец плавсредства взимал с туристов плату. Об этом известила пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России.

Правоохранители полагают, что в действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения». За совершение которого законодательством предусмотрено наказание в виде административного штрафа до двух тысяч рублей.

Кстати, с начала навигации транспортные полицейские пресекли 5 подобных фактов, все из которых выявлены в акватории озера Телецкое.

О незаконном ограничении доступа граждан к купанию в озере Ая сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Ссылаясь на поступившие к нему обращения, он пояснил, что деньги за купание с отдыхающих взимают предприниматели, чьи базы отдыха расположены в границах особо охраняемой природной территории «Природный парк Ая».

Известно, что по результатам рейдовых мероприятий надзорных органов ряд предпринимателей уже привлечен к административной ответственности.

Напомним, живописное теплое горное озеро Ая в Алтайском районе Алтайского края круглый год является излюбленным местом отдыха туристов и местных жителей. В 2010 году администрация Алтайского района в целях обеспечения беспрепятственного прохода граждан к водоему и из-за отсутствия в силу рельефа иного пешеходного прохода в границах арендуемых земельных участков установила постоянный публичный сервитут, который гарантирует свободный и бесплатный проход к озеру.

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