Рыбоводные заводы Камчатки начали закладку икры для воспроизводства лососей

Петропавловск-Камчатский, , 07:24 — REGNUM Лососевые рыбоводные заводы (ЛРЗ) Камчатки приступили к отлову производителей для выполнения работ по искусственному воспроизводству в рамках государственного задания. Как сообщили ИА REGNUM в Севвострыбводе, с учетом хороших подходов лососей к берегам полусотрова опасений по выполнению государственного задания по закладке икры нет.

В частности, на Паратунском экспериментально-производственном лососевом рыбоводном заводе выловлено 4 тыс. 232 производителя кеты, на лососевом рыборазводном заводе (ЛРЗ) «Кеткино» заготовлено 4 тыс. 977 производителей кеты. На Малкинском ЛРЗ отловлено 259 производителей чавычи. ЛРЗ «Озерки» приступил к отлову производителей кеты и нерки 24 июля, Вилюйский ЛРЗ начнет заготовку производителей с 1 августа. Все заводы пока не освоили свои квоты на вылов производителей.

Полученную икру на ЛРЗ оплодотворят и поместят в специальные инкубаторы, в которых уже осенью появятся мальки. Следующей весной и летом их выпустят в море, а через несколько лет рыба вернется в реки полуострова и станет объектом промышленного рыболовства.

На рыбоводных заводах Камчатки, которых всего пять («Вилюйский», «Малкинский», «Озерки», «Паратунский» и «Кеткино»), ежегодно выращивают молодь чавычи, нерки, кеты, кижуча.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Камчатке успешно проходит лососевая путина, стартовавшая 1 июня. По последним данным, выловлено уже почти 116 тыс. тонн красной рыбы, что на 25% больше, чем в 2015 году. В некоторых районах принято решение увеличить объемы вылова из-за хороших подходов рыбы.