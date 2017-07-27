Энергетики и общественники обсуждают варианты благоустройства Рубцовска

Рубцовск, Алтайский край, , 07:18 — REGNUM Энергетики СГК, осуществляющие в Рубцовске проект по модернизации теплового комплекса со значительными инвестициями, признались, что не везде возможно восстановить деревья, которые пришлось убирать при перекладке и строительстве изношенных тепловых сетей. Теме благоустройства и восстановления зеленых насаждений было посвящено второе заседание Общественного совета по контролю за реализацией проекта модернизации теплоснабжения Рубцовска. Оно состоялось накануне, 26 июля, сообщает сегодня пресс-служба Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании».

«К большому сожалению, не везде, где мы вынуждены были убрать деревья, нам удастся их вновь высадить. Причина заключается в том, что у тепловой сети есть так называемая охранная зона, в границах которой ничего не должно быть. Но мы открыты для предложений горожан и готовы рассмотреть другие территории, нуждающиеся в озеленении, и реализовать там комплексный проект, чтобы наш город стал красивее и уютнее», — пояснил заместитель директора рубцовского подразделения СГК Олег Семеньков.

Директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов заверил, что все асфальтобетонное покрытие тротуаров и дорог, бордюрный камень и зеленые насаждения, которые были нарушены, обязательно будут восстановлены. Однако энергетики предложили совместно определиться с выбором мест, где лучше разместить новые зеленые насаждения. Большим числом голосов было принято решение собрать с рубцовчан предложения и вынести их на обсуждение на одном из заседаний. Некоторые члены совета уже приступили к этой работе.

Максим Новов также напомнил, что на восстановление благоустройства в проекте заложено 72 млн рублей. В рамках этих средств запланировано восстановить 31,3 тыс. квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров, высадить более 250 деревьев. Площадь озеленения, согласно планам, составит более 15,1 тыс. квадратных метров.

Следующее заседание общественного совета намечено провести ровно через неделю, 2 августа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уникальный проект по модернизации теплоснабжения Рубцовска, реализуемый специалистами «Сибирской генерирующей компании» (СГК) по концессии, проконтролирует общественность.

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О создании общественного совета по контролю за реализацией Рубцовского проекта было заявлено 20 июля. Инициаторами создания наблюдательного органа стали общественники и активисты из числа рубцовчан, а также Общероссийский народный фронт.

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