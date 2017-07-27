ФРС приняла решение о сохранении базовой ставки

Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Базовая процентная ставка сохранена решением Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне в 1−1,5% годовых, говорится в сообщении американского регулятора

Решение сохранить ставку на прежнем уровне было принято по итогам заседания руководства ФРС. Согласно прогнозам экспертов, опубликованным Bloomberg, ставка должна была сохраниться в диапазоне 1−1,25% годовых.

После объявления решения ФРС курс доллара расчетами «завтра» начал снижаться к рублю на Московской бирже и достиг 59,61 рубля, потеряв 26 копеек.

Евро после сообщения ФРС торгуется на международном валютном рынке форекс на уровне 1,17 доллара против 1,1645 доллара на закрытие предыдущих торгов.

Напомним, процентная ставка была сохранена также по итогам июльского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС на уровне 1−1,25%. До этого ее дважды повышали: до 1−1,25% в июне и до 0,75−1% годовых в марте.

В 2016 и 2015 годах ФРС повышало ставку по одному разу в год. Снижение базовой ставки началось в 2007—2008 годах, вскоре она упала до минимальной отметки в 0−0,25% (декабрь 2008 года).