Эксперт: Рост цен на овощи и фрукты приостановлен

Санкт-Петербург, , 22:41 — REGNUM Цены на сельскохозяйственную продукцию в Петербурге и Ленобласти исчерпали запасы роста. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ в Петербурге Евгений Бежин.

Он напомнил, что средние цены на овощи и фрукты в январе 2017 года изначально были ниже цен 2016-го примерно на 20% благодаря хорошему урожаю прошлого года.

Нынешней же весной Гидрометцентр зафиксировал одни из самых низких температур в истории.

«Аномально плохая погода, большой объем осадков в СЗФО и ЦФО привели к тому, что урожай не собрали в то время, в которое обычно собирают. Это повлекло довольно серьезный рост цен уже в мае и июне. В принципе, видно по динамике, отраженной в отчетах Росстата, что, наверное, более увеличения цен не будет», — сказал Бежин.

Напомним, 19 июля министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил президенту Владимиру Путину, что урожай с юга страны существенно снизит цены.

«Это социально значимая история, так что не зря Ткачев заявлял, что цены под контролем. Да, есть задержки уборки урожая, но не думаю, что ценам дадут расти еще больше», — добавил Бежин.

Он отметил, что первый резкий скачок стоимости сельхозпродукции случился на 15 и 16 неделях — в середине марта, когда закончились сезонные запасы прошлого года.

Между тем, глава Минсельхоза не раз упоминал о нехватке мощностей овощехранилищ, которые можно было бы наполнить в сверхурожайные годы. Это бы серьезно повлияло на удержание цен в будущем.

«В прошлом году было много урожая, но буквально негде было его складировать, многое оставалось прямо в земле. В итоге в этом году мы пережили второй скачок цен к середине июня — стремительный рост составил 60% по отношению к соответствующим неделям 2016 года», — сказал Бежин.

По его мнению, сейчас ситуация уже стабилизируется. Данные Росстата свидетельствуют, что цены все еще выше прошлогодних, но темп их роста замедлился.

В структуре стоимости минимальной потребительской корзины фрукты и овощи в июне 2016 года занимали 20,6% стоимости, а в июне 2017 года — уже 25,8%. Это значит, что граждане, чтобы их себе позволить, экономят на других продуктах.

«Большинство экспертов и участников рынка достаточно нормально оценивают ситуацию, например, на Алтае был очень жаркий июнь, стояла хорошая погода. В южных, юго-восточных зонах вроде бы все хорошо, губернаторы отчитываются, что по ряду культур — по гречихе и картофелю — ситуация неплохая, они в лидерах и догоняют основные аграрные регионы — Краснодарский край, Белгородскую область и остальные регионы аграрного склада. Ситуация от региона к региону разная, и да, не очень все хорошо с погодой на Северо-Западе и в ЦФО, но основные поставщики сельхозпродукции могут в целом ситуацию выправить», — отметил Бежин.

Добавим, на данный момент в среднем в Петербурге средние цены в разных торговых сетях варьируются, средняя стоимость килограмма огурцов составляет от 63 до 186 рублей, помидоров — от 117 до 174 рублей, яблок — от 115 до 134 рублей, свеклы — от 28 до 44 рублей, моркови — 50 рублей, молодого картофеля — от 30 до 50 рублей, картофеля урожая прошлого года — от 57 до 64 рублей.

По данным Росстата, в прошлом году к июлю килограмм картофеля в СЗФО стоил 32,2 рубля, моркови — 46 рублей.