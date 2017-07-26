Сокращение запасов в США толкает цены на нефть вверх

Лондон, , 19:34 — REGNUM Мировые цены на нефть снова продемонстрировали рост и достигли позиций начала лета 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на мировых площадках сегодня, 26 июля.

Так, цена барреля североморской смеси марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на лондонской бирже ICE выросла до $51,02.

Стоит отметить, что в последний раз фьючерсы на нефть этого сорта стоили столько же 1 июня 2017 года.

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) живо отреагировала на рост нефтяных цен и российский рубль стал укрепляться. Так, курс доллара США снизился до 59,75 рублей, а евро до 69,54 рубля.

Биржевые аналитики отмечают, что рост цен на нефть связан с существенным сокращением коммерческих запасов нефти в США. По данным Министерства энергетики США, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти сократились на 7,2 млн баррелей до 483,4 млн баррелей.

По данным Reuters, аналитики предполагали, что что запасы сократились на 2,980 млн баррелей до 487,62 млн баррелей, но их ожидания не оправдались, что и привело к росту цен.