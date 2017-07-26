«КуйбышевАзот» закрывает представительство в Латвии

Рига, , 16:58 — REGNUM Совет директоров российского предприятия химической промышленности «КуйбышевАзот» принял решение закрыть представительство компании в Риге, объясняя это падением объемов грузоперевозок, сообщает LETA.

«С учетом снижения потока грузовых перевозок через Латвию, «КуйбышевАзот» не видит перспектив развития этого представительства», — пояснила представитель компании. Она также отметила, что в последнее время компания была вынуждена снизить объем транзита продукции через латвийские порты, потому что изменились влияющие на деятельность обстоятельства.

Напомним, «КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Производит капролактам и продукты его переработки, а также аммиак и азотные удобрения. 50% продукции направляются на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ряд экспертов связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов.