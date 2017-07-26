Инвестпроекты в Узбекистане будут проходить антикоррупционную проверку

Ташкент, , 15:59 — REGNUM В Узбекистане создается Агентство проектного управления, одной из функций которого является определение и выявление признаков коррупции в инвестиционных проектах, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель правительства страны.

По его словам, проведенный экспертами анализ показал наличие ряда коррупционных составляющих при реализации инвестиционных проектов.

В частности, новое ведомство создаст единую национальную информационную систему проектного управления, которая обеспечит прозрачность реализации.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане создана Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции, которую возглавил генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев. В состав комиссии вошли руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств, общественных организаций и учреждений.

Комиссия займется организацией разработки и реализации государственных и иных программ в области противодействия коррупции, будет координировать взаимодействие органов и организаций, осуществляющих и участвующих в деятельности по противодействию коррупции, принимать меры по повышению правового сознания и правовой культуры населения.

Также сообщалось, что Узбекистан в 2008 году присоединился к Конвенции ООН против коррупции, а в 2010-м — и к Стамбульскому плану действий против коррупции ОЭСР. 15 октября 2016 года внес в парламент законопроект «О противодействии коррупции» тогда еще и.о. президента Шавкат Мирзиёев.

Напомним, в рейтинге «Индекс восприятия коррупции» международной неправительственной организации Transparency International за 2016 год Узбекистан назван одной из самых коррумпированных стран мира.