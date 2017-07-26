Минфин Украины: Суд Лондона приостановил возврат России «долга Януковича»

Киев, , 15:02 — REGNUM Суд Лондона приостановил выполнение судебного решения относительно оплаты Украиной стоимости еврооблигаций на 3 млрд долл, которые Россия выкупила в декабре 2013 года. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На заседании… английский суд подтвердил, вопреки попыткам России установить обременительные условия для прав Украины на апелляцию, что Украине было оказано безусловное разрешение на обжалование решения в Апелляционном суде. Действительно, в своем последнем решении судья Блэр признал, что это является именно тем случаем, когда выполнены пороговые условия для предоставления разрешения на апелляцию, а именно — апелляция имеет реальные шансы на успех», — сообщает украинский минфин.

Отмечается, что Высокий суд отказал в удовлетворении ходатайства доверенного лица по обеспечению расходов и согласился с позицией Украины, что вопрос возмещения расходов на судебное разбирательство должен быть детально изучен судом, который состоится не ранее завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины.

Напомним, в 2013 году президент России Владимир Путин и четвертый президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг. Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией. В декабре 2015 года Кабмин Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса. Ранее, 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на 3 млрд долл. В то же время в решении суда отсутствует окончательное решение по сути спора. Кроме того, в нем отмечается, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении.