Узбекистан не намерен привлекать иностранные кредиты для валютной реформы

Ташкент, , 15:01 — REGNUM Узбекистан не будет привлекать кредиты международных финансовых институтов в ходе либерализации валютной политики, заявил журналистам 26 июля заместитель министра финансов Узбекистана Мубин Мирзаев.

«У нас достаточно собственных валютных резервов, чтобы проводить поэтапно либерализацию валютной сферы, в том числе за счет поступлении от экспорта», — подчеркнул Мирзаев.

Замминистра также отметил, что правительство Узбекистана в июне создало Фонд содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке в объеме 100 миллионов долларов.

«Эти средства будут направлены на снижение инфляционного давления во время валютной реформы», — подчеркнул чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ташкенте с 17 по 24 июля находилась миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая с одобрением восприняла комплексные планы официальных органов по реформированию экономики, в том числе планы по реформированию валютной системы.

Миссия заявила, что МВФ готов оказать дополнительное техническое содействие и предоставить рекомендации по вопросам экономической политики для поддержки разработанных официальными органами планов реформ.

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