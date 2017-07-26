Ярославская область снизила госдолг

Ярославль, , 14:51 — REGNUM Госдолг Ярославской области сократился в июне на 1,6 млрд и составил на 1 июля 36,5 млрд рублей. Это следует из официальной статистики, опубликованной на сайте Минфина России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В структуре госдолга в июне произошли существенные изменения. Так региональному департаменту финансов удалось почти полностью рассчитаться с коммерческими кредитами, их объем снизился с 6,6 млрд до 1,5 млрд рублей. Это произошло за счет выпуска государственных облигаций Ярославской области доходностью 8,4% годовых. Доля госдолга в облигациях выросла с 11,9 до 18,5 млрд или на 6,6 млрд рублей.

Удалось частично рассчитаться и с бюджетным кредитом Минфина России — с 19,5 млрд он снизился до 16,5 млрд (на 3 млрд).

Ярославский департамент финансов по-прежнему не публикует данные о состоянии государственного долга региона на своем портале.

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