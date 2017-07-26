Назван общий госдолг Украины

Киев, , 14:48 — REGNUM Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец июня 2017 года составила $75,01 млрд, что на 0,44% (на $330 млн) больше показателя на начало месяца. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на данные Министерства финансов страны.

«Государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 957,7 млрд гривен ($75,01 млрд) против 1 968,04 млрд гривен ($74,68 млрд) по сравнению с маем», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны и международных резервов в 2017 году.

По мнению экспертов регулятора, в 2017 году ВВП Украины вырастет до 1,6% (ранее НБУ прогнозировал рост ВВП на 1,9%). Снижение роста вызвано разрывом торгово-экономических связей со странами СНГ.

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