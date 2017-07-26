Кадровый голод вынудил алтайскую «Почту России» принимать людей с улицы

Барнаул, , 12:51 — REGNUM Алтайскому отделению «Почты России» так и не удалось решить проблему медленного обслуживания и огромных очередей в отделениях. Как сообщают сегодня, 26 июля, «Вести-Алтай», этим летом 19 из 55 барнаульских отделений сократили время работы с посетителями. Во многих отделениях после обеда наблюдаются большие очереди.

Между тем соискатели, несмотря на обещанные соцпакет и стабильную зарплату, не спешат замещать десятки вакантных должностей. Вот и пришлось почтовикам объявлять о наборе персонала «с улицы» — студентов и людей без опыта.

«Мы принимаем людей без дополнительных навыков, умений, мы обучаем с нуля сотрудников. Единственное ограничение — это возраст 18 лет, потому что это определенная материальная ответственность. У нас различные графики работы есть: график работы 2 на 2 с 8 утра до 8 вечера, есть график с 8 до 5 вечера», — пояснила заместитель директора по управлению персоналом УФПС по Алтайскому краю Ирина Горбунова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле почтовому оператору предлагают чуть больше 8 тыс. рублей. По данным центра занятости Алтайского края, в настоящий момент «Почта России» заявила о наличии 59 вакансий для почтальонов в Барнауле. Зарплата у всех обозначена одинаковая — по 8300 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские почтовики не знают, куда делись «рабочие руки»