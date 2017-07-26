Десятки школ в Хакасии могут обесточить за долги

Абакан, , 12:14 — REGNUM Тревожная ситуация сложилась в Хакасии, где муниципальные образовательные учреждения накануне нового учебного года имеют огромную задолженность за потребленную электроэнергию — около 60 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 июля, в пресс-службе АО «Хакасэнергосбыт», в некоторых населенных пунктах образовательные учреждения задолжали более чем по миллиону рублей, остальные школы недоплатили от 100 до 600 тысяч рублей. По оценкам энергетиков, наиболее проблемная ситуация складывается в Усть-Абаканском, Боградском, Ширинском, Орджоникидзевском, Алтайском и Бейском районах.

Уточняется, что в середине июля свет за долги уже погас в 24 школах республики, на очереди — ещё около 40.

«У многих учреждений образования долги сформировались ещё в прошлом году, а это значит, что «Хакасэнергосбыт» всё это время поставляет им электроэнергию в полном объёме и без оплаты. Бесконечно кредитовать ведомственные учреждения невозможно», — говорится в сообщении энергетиков.

Свои действия компания оправдывает тем, что, приобретая на оптовом рынке электроэнергию для потребителей региона, выдерживает весьма жёсткий график платежей. Поэтому энергетики заговорили о крайних мерах: о начале процедуры ограничения подачи электроэнергии учреждениям образования. По данным «Хакасэнергосбыта», до начала августа полностью или частично будут обесточены свыше 60 школ Хакасии.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в правительство Хакасии. Там заверили, что «вопрос со школами, безусловно, будет решаться».

«Министерство образования проводит переговоры с энергетиками, все школы к новому учебному году откроются и будут подготовлены. Вопрос находится на контроле», — сказали ИА REGNUM в правительстве.

Причины сложившейся задолженности власти региона не уточнили, подчеркнув лишь, что такая ситуация «складывается ежегодно».

Напомним, ранее, в марте 2016 года, энергетики Хакасии уже предупреждали, что десятки образовательных учреждений региона могут быть обесточены после завершения учебного года. На тот момент сумма задолженности достигла 45,4 млн рублей.

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Уточнялось, что финансировать учреждения образования по платежам за электроэнергию должен местный бюджет.

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