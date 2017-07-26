Казахстан отказался покупать электроэнергию у Киргизии

Бишкек, , 11:55 — REGNUM Казахстанские энергетики отказались от предложения киргизстанских коллег о поставке в Казахстан свыше 500 млн кВт-ч электроэнергии из Киргизии, сославшись на избыток собственной. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в «Национальной энергетической холдинговой компании», пишет ИА Tazabek.

В то же время, переговоры с узбекистанской стороной оказались более успешными.

«Подписан договор на общий объем поставки 1 млрд 250 млн. кВт-ч электроэнергии и с 16 июня 2017 года начата поставка электроэнергии в Узбекистан по цене $0,02 (около 1,2 рубля) за киловатт», — отметили в энергокомпании.

ИА REGNUM напоминает, что в последние годы в Киргизии складывался период маловодья, из-за которого произошло снижение производственной мощности Токтогульской ГЭС, вырабатывающей 70% производимого в стране электричества. Это привело к затянувшемуся на несколько лет энергодефициту. В итоге Киргизия была вынуждена импортировать электроэнергию из Казахстана и Таджикистана.

Однако в 2017 году ситуация в значительной степени улучшилась — обильные ливневые дожди и таяние снегов в горах позволили накопить в Токтогульском водохранилище количество воды, достаточное для отказа от закупок электричества за рубежом и возобновления собственного экспорта. Сейчас экспортный потенциал страны оценивается в 1,5 млрд кВт-ч электроэнергии.