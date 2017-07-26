В Казахстане сокращается официальное число иностранных работников

Астана, , 11:51 — REGNUM 27 тысяч иностранных сотрудников работали на казахстанских предприятиях по трудовому разрешению по состоянию на 1 июля 2017 года. Это равно 0,4% от всей численности занятого населения Казахстана. Об этом сегодня, 26 июля, заявила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова в ходе пресс-конференции в правительстве Казахстана.

Министр напомнила, что в Казахстане с 1 января 2017 года действует упрощенный режим привлечения иностранной рабочей силы, по которому сокращены сроки выдачи рабочих разрешений, а также отменены административные требования к работодателям.

«Новый Закон «О миграции» мы приняли, то есть внесли изменения. Они предусматривают упрощение процедуры привлечения иностранных работников, но то же время и ужесточение требований к их квалификации», — отметила Дуйсенова.

В целом на 2017 год Казахстан выделил квоту на привлечение иностранных специалистов в размере 0,6% к численности занятого населения, что составляет 54,1 тыс. единиц. Судя по данным министра, на сегодняшний день, идет сокращение на 6,4% по численности иностранной рабочей силы, так как по итогам первого квартала 2017 года в Казахстане работало 28 482 иностранных граждан.

По структуре привлекаемой иностранной рабочей силы пока доступны только сведения за 1 квартал 2017 года: 50,1% приходится на специалистов, 20,4% — на руководителей структурных подразделении и 20% — на квалифицированных рабочих. Доля руководителей и их заместителей среди иностранных сотрудников составляет 6,8%, а на сезонные работы привлекается порядка 2,7%. Больше всего иностранных работников привлечено в строительную сферу — 16 183 человек или 56,1%. На втором месте горнодобывающая промышленность — 2 282 человек или 7,9%. На третьем месте предоставление прочих видов услуг — 2 254 человек или 7,8%.

Что касается стран, выходцами которых являются иностранные работники, то 43% из них из Китая (12 400 человек), 11,3% — из Турции (3 271 человек), 7,8% — из Узбекистана (2 256 человек), 4,3% приходится на Великобританию (1 243 человек) и 4,2% на Индию (1 226 человек).

Всего в Казахстане 3 786 работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, при этом у них работает порядка полумиллиона казахстанских граждан.

Напомним, в 2016 году в Казахстане было выдано свыше 36 792 разрешений на привлечение иностранных работников. Расклад по странам — лидерам по поставке трудовых мигрантов на рынок Казахстана был такой же: Китай (12 699 человек), Турция (3 502 человек), Узбекистан (1 564 человек), Великобритания (1 474 человек) и Индия (1 388 человек).

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