Впервые за три года Греция выпустила гособлигации на сумму €3 млрд

Афины , , 11:33 — REGNUM Греция вернулась 25 июля на международный рынок капитала: впервые за три года она выпустила государственные облигации на сумму €3 млрд, сообщает Der Deutschlandfunk.

Срок погашения гособлигаций с процентной ставкой 4,625% годовых составляет пять лет. До этого Афины не выпускали долговые бумаги с 2014 года.

Напомним, 21 июля 2017 года Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) пока лишь «на принципиальном уровне» одобрил выделение Афинам очередного кредитного транша в размере 1,6 млрд евро.

Сообщается, что, благодаря привлечению новых средств, Греция начинает замещать внешнюю помощь рыночным капиталом.

Программа финансовой помощи Греции, которую ей оказывают МВФ и еврозона, должна завершиться в августе 2018 г.

Еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московичи назвал возвращение Греции на рынок облигаций «важным шагом» к выходу из этой программы.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ: Решение о выделении Греции €1,6 млрд одобрено лишь предварительно