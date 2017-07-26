Нефть: цена закрепилась выше $50 на данных API

Москва, , 10:18 — REGNUM Во вторник, 25 июля торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,29%, до $50,20 за баррель, WTI — на 4,63%, до $47,89 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ составила $46,94 за баррель.

Цена на нефть сорта Brent во вторник выросла до самого высокого уровня за последние семь недель. Обещания Саудовской Аравии сократить экспорт нефти и Нигерии ограничить объем производства, положительно сказались на нефтяных котировках. Цена поднималась до $50,88 за баррель. Резкий рост цен наблюдался на последнем часе торгов после выхода данных по запасам от Американского института нефти (API).

Согласно еженедельным данным API, за минувшую неделю запасы нефти сократились на 10,23 млн. баррелей, запасы дистиллятов — на 0,111 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1,903 млн. баррелей.

В среду, 26 июля на торгах в Азии цена на Brent скорректировалась на 0,43%, до $50,56. Нефть стоит больше $50. Ближайшие цели $51,07 и $51,91. После вчерашнего ралли вероятна коррекция до 50,17 до американской сессии. Трейдеры ждут подтверждения данных API официальными данными Минэнерго США, которые выйдут в 17:30 по московскому времени.

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