Курс доллара вернулся под отметку в 60 рублей

Москва, , 10:15 — REGNUM Во вторник, 25 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 13,50 коп. (-0,22%), до 59,87 руб., курс евро — на 69,86 коп. (-13,50%), до 69,86 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (-20,0%), евро/рубль — 248,1 млн евро (-27,26%).

Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Несмотря на уверенный рост нефтяных котировок, рублёвые пары качало в разные стороны. Внутренний валютный рынок находился под давлением геополитических рисков, связанных с ужесточением санкций в отношении России. Курс доллара крутился вокруг уровня 59,95 руб. После падения до 59,70 руб. цена восстановилась до отметки 60,20 руб. Курс евро вырос с 69,55 до 70,27 руб.

Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. За законопроект отдали 419 голосов против 3. Теперь он будет рассмотрен сенатом (дата рассмотрения неизвестна). Для вступления в силу санкций, документ должен опять одобрить Сенат США и президент США Дональд Трамп. В Белом доме заявили, что Трамп еще не решил, подпишет ли он этот законопроект.

Документ предусматривает запрет на участие в приватизационных сделках с российским госимуществом, если объем инвестиций при таких сделках превышает $10 млн в год. Про инвестирование в российские облигации ничего не сказано. Хоть доходность 10-летних российских облигаций подросла на 0,25%, до 7,91%, индекс государственных облигаций России (RGBI) закрылся ростом на 0,01% 137,26.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,29%, до $50,20 за баррель. Резкий рост котировок наблюдался в последний час торгов после выхода данных по запасам от Американского института нефти (API). За минувшую неделю запасы нефти сократились на 10,23 млн баррелей. В ответ на подорожание нефти курс доллара снизился до 59,87 руб., курс евро — до 69,73 руб. Стоимость бочки нефти Brent превысила отметку в 3000 руб. и теперь стоит 3027 руб.

В среду на торгах в Азии цена на нефть скорректировалась на 0,45%, до $50,55. Так как российская валюта проигнорировала вчерашний рост цен на нефть, то утреннее снижение стоимости нефти не окажет негативного влияния на внутренний валютный рынок.

В центре внимания трейдеров сегодня находятся несколько событий: отчет Минэнерго США, аукционы Минфина РФ и заседание FOMC. Минфин разместит два выпуска облигаций ОФЗ на сумму 30 млрд рублей.

Если аукционы пройдут успешно, поддержат рубль. Если нет, то тут уже нужно смотреть, что в это время будет делать американская валюты на рынке форекс. При её укреплении, рубль подешевеет, при ослаблении — курс рубля сохранит боковое движение к иностранным валютам.

Если Минэнерго США подтвердит представленные данные API, рост котировок продолжится до $51,07. В этом случае, курс доллара двинется на юг к 59,53 руб.

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