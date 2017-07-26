В Хакасии Абазе присвоили статус ТОР

Абакан, , 10:13 — REGNUM В Хакасии моногород Абаза получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление от 24 июля 2017 года подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. На сайте правительства постановление было опубликовано 26 июля.

«Создание ТОР «Абаза» позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО «Абаканский рудник», повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме более 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении правительства РФ.

Уточняется, что правительство Хакасии подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации восьми инвестиционных проектов.

Город Абаза расположен в горно-таёжной местности, в 176 км от столицы Хакасии — города Абакана. В Абазе проживают порядка 15 тысяч человек.

Напомним, всего на территории Хакасии расположено шесть монопрофильных населенных пунктов: Абаза, Вершина Тёи, Туим и Саяногорск, Сорск, Черногорск. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, их совокупная доля промышленного производства составляет более 70% от промышленного производства Хакасии, доля от общей численности населения республики — более 30%, доля от общего объёма инвестиций в основной капитал республики — более 40%.

Всего на градообразующих предприятиях занято 9,6 тысячи человек, что составляет около 3,7% от экономически активного населения республики, при этом численность по сравнению с 2015 годом увеличилась на 2,1%. Уровень регистрируемой безработицы на конец 2016 года по моногородам Хакасии снизился до 2,6% (4,8% — на конец 2015 года).

По оценке муниципальных образований за 2016 год, социально-экономическое положение монотерриторий городов Саяногорск, Сорск и Черногорск остаётся устойчивым, а в городе Абазе, поселке Вершина Тёи и селе Туим — характеризуется как кризисное.

В правительстве Хакасии отметили, что регион участвует в мероприятиях приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов», в 2017 — 2018 годах планируются привлечение финансовых средств некоммерческой организации «Фонда развития моногородов». Уже разработаны паспорта программ комплексного развития моногородов региона.