Народный банк Китая продолжает ослаблять национальную валюту

Пекин, , 08:43 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 26 июля центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7529 юаня за доллар, что означает дальнейшее ослабление национальной валюты КНР, которая накануне «потерял» еще 75 базисных пунктов.

В Народном банке Китая подчеркнули, что ослабление национальной валюты вызвано глобальными финансовыми процессами на международном рынке валют. С начала рабочей недели доллар США последовательно укрепился почти на 120 базисных пунктов, пишет «Синьхуа».

19 июля китайская валюта неожиданно для всех резко укрепилась на 160 пунктов, однако аналитики сразу заявили о том, что в ближайшие дни доллар вернет себе утраченные позиции, что и произошло за одну рабочую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 25 июля центральный паритетный курс юаня к доллару США составил 6,7485 юаня за доллар.

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