Алтайский губернатор Александр Карлин заговорил о преемственности власти

Барнаул, , 08:07 — REGNUM В принципе преемственности власти есть свои плюсы и минусы, но плюсов, судя по сегодняшней записи в блоге алтайского губернатора Александра Карлина, все-таки больше. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в статье под заголовком «Губернаторское наследство» глава Алтайского края обращает внимание на то, что властям региона удалось решить серьезную проблему с обманутыми дольщиками «Барнаулстроя» и снять еще один очаг напряжённости — долгострой «Демидов парк» в Новоалтайске.

«Принцип преемственности власти не дает губернатору, как главе территории, возможности откреститься от ошибок и просчетов как предшественников, так и руководителей муниципального уровня. Приходится доводить до ума проблемные долгострои, изыскивать средства на выплату накопившихся долгов, отвечать за невыполненные в сроки обязательства… Доводим. Изыскиваем. Каемся», — отметил глава края. Далее он привел примеры решения таких застарелых проблем.

«Никто же не верил, что нам удастся поставить точку в многолетней, тянущейся не одно десятилетие проблеме обманутых дольщиков. Но мы ее решили. И несмотря на то, что тема пострадавших дольщиков время от времени вспыхивает в регионе, она уже не носит таких угрожающих масштабов, как на «Барнаулстрое» — предприятии, из-за преступной деятельности руководства которого сам термин «долевое строительство» в течение многих лет вызывал у людей отторжение», — отметил губернатор.

Напомним, решить проблему с дольщиками удалось в 2014 году, после издания (11.05.2011) краевого закона №53-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства на территории Алтайского края» и принятых во его исполнение документов, предусматривающих строительство дома для пострадавших граждан с бюджетным финансированием более чем на 70%.

Читайте также: Дольщики, обманутые «Барнаулстроем», скоро получат свои квартиры

О намерении решить проблему дольщиков жилищного комплекса «Демидов парк» Александр Карлин заявил на своей online-конференции в начале июля 2017 года.

Читайте также: В Алтайском крае удалось снизить градус проблем обманутых дольщиков

«До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию квартиры в блок-секциях 4−7. В следующем году завершим вторую очередь этого комплекса. По крайней мере, дети дольщиков «Демидов парка» не успеют вырасти, а состав их семей кардинально не изменится к окончанию строительства, как у дольщиков «Барнаулстроя». <…> мы стараемся создавать заделы на будущее», — отметил глава края.

Также он напомнил о высоких темпах ввода жилья в регионе, решении проблем с очередностью в детских садах («Еще каких-то 5−7 лет назад ее решение казалось нереальным», — полагает губернатор).

В ближайшей перспективе власти, по словам Александра Карлина, собираются решить проблему строительства современных общеобразовательных учреждений в новых микрорайонах.

«В соответствии с прогнозируемой потребностью только в Барнауле в кварталах массовой застройки построим 11 новых школ. Да и в целом регион звание «края новых школ» не потеряет, а приумножит в самом ближайшем будущем. До 2025 года в крае будет возведено 28 новых школ, 156 школ подвергнутся капитальному ремонту, 84 — расширят свои учебные площади с помощью строительства дополнительных корпусов или реконструкции», — заявил Александр Карлин.

Интересно, что рассуждения эти появились за два года до окончания губернаторского срока (срок полномочий Александра Карлина заканчивается в 2019 году, прим. ИА REGNUM ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году Александру Карлину исполнится 66 лет. Он родился в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края. В должности главы администрации Алтайского края трудится с 2005 года. Тогда его назначил президент РФ после трагической гибели народного губернатора Михаила Евдокимова. С 2009 года Александр Карлин стал губернатором Алтайского края. И с момента изменения законодательства о выборах губернаторов, у него вновь появилась возможность выдвигать свою кандидатуру.

Своеобразной заявкой на новый губернаторский срок можно считать его слова о намерении продолжить губернаторские проекты («80 на 80» и «85 на 85»), в соответствии с которыми в течение пяти лет в регионе строят, реконструируют или ремонтируют социально значимые объекты. Их число равно количеству юбилейных лет, исполнившихся региону. Причем, срок реализации последнего проекта явно выходит за временные рамки губернаторства Александра Карлина.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Алтайского края сделал заявку на новый губернаторский срок