Авиаконцерна «Антонов» больше нет

Киев, , 21:57 — REGNUM Правительство Украины создало специальную комиссию, которая завершит ликвидацию государственного авиаконцерна «Антонов». Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 25 июля, на официальном сайте кабинета министров Украины.

Сообщается, что главой комиссии по ликвидации авиаконцерна «Антонов» назначен заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко. Комиссия должна в течение двух месяцев обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией концерна и расплатиться со всеми кредиторами. Через три месяца комиссия представит правительству ликвидационный баланс.

Напомним, в январе 2016 года кабинет министр Украины решил ликвидировать авиаконцерн «Антонов», так как все три его предприятия — госпредприятие «Антонов», Харьковский авиационный завод и киевский завод гражданской авиации фактически не работали и было принято решение передать их в состав «Укроборонпрома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году авиаконцерн «Антонов» не смог произвести ни одного самолёта. По словам бывшего заместителя начальника отделения перспективных разработок ГП «Антонов"Андрея Хаустова, остановка производства связана с разрывом кооперационных связей с Россией.

При этом в 2015 году на предприятии было произведено два самолета — Ан-148 и Ан-158. При этом был использован остававшийся запас российских комплектующих. На 2016 год комплектующих уже не хватило.

Что касается концерна «Укроборонпром», то он был создан в 2010 году для обеспечения Вооружённых сил Украины новейшим вооружениями и повышение роли ОПК в социально-экономическом развитии страны. Все оставшиеся на Украине с советских времен военные заводы были переданы в этот концерн.

Легендарное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано в 1946 году на Новосибирском авиационном заводе, а в 1952 году переехало в Киев.

Это предприятие занималось разработкой транспортных специализированных и пассажирских самолётов. наиболее известны такие модели «Антонова», как легкий самолет Ан-2, пассажирский Ан-24, транспортный самолёт «Руслан» и самый большой грузовой самолёт в мире «Мрия».