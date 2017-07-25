Бывшее руководство «Югры» хочет судиться с Банком России

Москва, , 21:31 — REGNUM Стали известны некоторые подробности иска банка «Югра» против Банка России, поданного в Арбитражный суд Москвы. Согласно данным картотеки Арбитражного суда Москвы, исковое заявление «Югры» против Центробанка было зарегистрировано 24 июля.

В карточке дела отмечается, что истец требует признать решения и действия регулятора незаконными. Примечательно, что в иске не указано лицо, от чьего имени подан иск, а также о каких решениях и действиях Банка России идет речь.

Однако позднее отстранённый временной администрацией председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев через своего представителя пояснил некоторые детали.

В частности, он сообщил, что иск против Банка России подан от его имени. Истец требует признать незаконными решения и действия банка Центробанка по введению временной администрации и моратория на выплаты кредиторам «Югры».

Шиляев подчеркивает, что по его мнению, на момент введения временной администрации в банке не было признаков неликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций. Председатель правления «Югры» утверждает, что кредитная организация выполняла все нормативы Банка России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля Центробанк ввёл временную администрацию в банке «Югра» и заморозил выплаты кредиторам банка. Свое решение регулятор объяснил неустойчивым финансовым положением кредитной организации.

На время работы временной администрации приостанавливаются полномочия органов управления «Югры» и те полномочия акционеров, которые связаны с участием в уставном капитале. Временная администрация будет работать над изучением финансового положения банка.

Банк «Югра» является участником системы страхования вкладов. Введение мер Банка России в отношения «Югры» — это страховой случай. Вкладчики банка получат страховые выплаты. Для оперативного приема заявлений от граждан и для обеспечения максимально быстрых страховых выплат будут задействованы банки-агенты. Выплаты вкладчикам «Югры» начались 20 июля.

Эксперты указывают, что шансов у Шиляева выиграть дело крайне мало. Судебная практика такова, что меры, принятые Банком России в отношении кредитных организаций, как правило, признаются обоснованными и в ходе судебных процессов.