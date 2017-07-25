«Физический интернет» — решение многих проблем для чиновников и бизнеса

Екатеринбург, , 20:49 — REGNUM Новую концепцию транспортно-логистического рынка представил канадский ученый Бенуа Монтрей. Презентация проекта прошла сегодня, 25 июля, в рамках Международного логистического форума, который стал частью международной промышленной выставки «Иннопром-2017», проходящей в эти дни в Екатеринбурге. Участие Бенуа Монтрея в конференции было организовано группой компаний «Деловые Линии», в намерения которой входит популяризация концепции в России.

Идея «физического интернета» включает в себя введение единых стандартов грузоперевозок, создание единых хабов и маршрутов движения. Также технология подразумевает унификацию контейнеров.

«Благодаря новому подходу повысится безопасность перевозок и снизится время обработки и доставки грузов», — уверен генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Следовательно, такие изменения принесут выгоду для бизнеса. К такому же мнению пришли и представители группы компаний «Деловые Линии». По мнению директора грузоперевозчика по экспедиционной деятельности Михаила Петрова, на сегодняшний день ситуация на рынке далеко не идеальна.

«Такой вывод можно сделать, исходя из высокой доли холостых перевозок, — около 10−15% от всех поездок. Загруженность фур составляет в среднем около 70−75%. Также экспертная оценка свидетельствует о неравномерности распределения потоков — 70% грузов из центра. Такое использование ресурсов приводит к неоправданно высокой стоимости товаров, которые вы видите в магазинах», — рассказал Михаил Петров.

По мнению экспертов, глобальные изменения позволят сделать рынок более прозрачным, что приведет к повышению объема налоговых отчислений в бюджет. Важно отметить, что технология «физического интернета» при масштабном распространении позволит исключить серые схемы грузоперевозок.

Другое дело, что такой глобальный проект нуждается и в соответствующих изменениях на государственном уровне. Хотя и это не должно вызвать проблем.

«Физический интернет» входит в число популярных инноваций на данное время, отмечает обозреватель газеты «Коммерсант» по логистике и транспорту Алексей Екимовский.

«На стыке реального и виртуального мира должен быть взрыв инноваций. А интеграция IT в экономику даст сильный эффект», — считает президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.