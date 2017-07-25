«РусГидро» просит власти Киргизии воздержаться от беспочвенных обвинений

Москва, , 19:11 — REGNUM

«ПАО «РусГидро» никогда не выступало с заявлениями о намерении прекратить строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС, в связи с чем обвинения киргизстанских партнеров о ненадлежащем исполнении «РусГидро» обязательств абсолютно беспочвенны», — говорится в официальном заявлении пресс-службы концерна «РусГидро».

Российский инвестор выражает разочарование по поводу высказываний президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о ситуации и последствиях расторжения договора киргизстанского правительства с «РусГидро», озвученных во время пресс-конференции 24 июля 2017 года.

«РусГидро» считает недопустимыми систематические информационные спекуляции и заявления со стороны киргизских партнеров, в частности президента Алмазбека Атамбаева, председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева и иных должностных лиц в отношении компании, исполнения ею своих обязательств по реализации проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС в рамках заключенного межправительственного соглашения, поведения компании в публичном информационном пространстве и ее законных прав в связи с денонсацией соглашения», — подчеркивает пресс-служба.

В российской компании напоминают, что межправительственное соглашение по строительству и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС было в одностороннем порядке разорвано киргизской стороной.

«Вложенные компанией в реализацию проекта денежные средства должны быть возвращены ей в полном объеме в соответствии с условиями указанного соглашения, однако все попытки переговоров до настоящего времени не привели к приемлемому для компании результату. «РусГидро», как и прежде, готово к конструктивному диалогу и обсуждению вариантов погашения долга киргизской стороной. При этом «РусГидро» действует строго в рамках правового поля и в случае недостижения соглашения оставляет за собой право инициировать международное арбитражное», — резюмируют в «РусГидро».

ИА REGNUM напоминает, что 20 сентября 2012 года Россия и Киргизия подписали межправительственные соглашения о возведении Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС российской компанией «Русгидро».

24 декабря 2015 года президент Алмазбек Атамбаев заявил о том, что российская сторона не смогла выполнить обязательства по строительству гидролектростанций из-за финансовых затруднений, а потому киргизстанские власти намерены отказаться от услуг «Русгидро».

20 января 2016 года парламент Киргизии денонсировал вышеназванные соглашения.

В декабре 2016 года руководство компании «РусГидро» сообщило о том, что может обратиться в международный арбитраж и потребовать взыскать с правительства Киргизии $37 млн (2 млрд 207 млн рублей по текущему курсу), которые российский инвестор успел вложить в строительство Верхненарынского каскада ГЭС.

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