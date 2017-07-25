В Тверской области создано министерство промышленности и торговли

Тверь, , 18:20 — REGNUM Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области преобразовано в Министерство промышленности и торговли. Функционал ведомства обсудили на заседании регионального правительства, которое 25 июля провёл губернатор Игорь Руденя.

«Преобразовывая министерство, мы реализуем формат работы, который унифицирован с федеральным форматом», — пояснил решение Игорь Руденя.

К новому министерству от минэкономразвития Тверской области переходит регулирование торговой деятельности на территории Верхневолжья.

Министерству экономического развития в свою очередь переданы функции в части информационных технологий, которые ранее исполнял региональный Минпром. Это формирование электронного правительства, реализация госполитики в этой сфере, а также повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. В частности, в ведение министерства экономического развития региона передано управление сетью МФЦ.

Кроме того, минэкономразвития будет заниматься совершенствованием комплекса информационных систем, ресурсов и единой информационно-телекоммуникационной сети.