Островский: Смоленская область должна войти в 20-ку лучших субъектов РФ

Смоленск, , 15:34 — REGNUM По итогам работы в 2016 году Смоленская область, согласно результатам исследования, улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись на 49 пунктов, и заняла 31-е место. «Мы гордимся тем, что нам удалось совершить этот прорыв и подняться на 49 пунктов. Действительно, результат впечатляющий», — заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский на встрече с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым и общественным представителем Агентства в Смоленской области Дмитрием Песоцким. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Своим подчиненным я поставил задачу, чтобы по результатам 2017 года мы улучшили свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, как минимум, еще на 11 пунктов и вошли в 20-ку лучших субъектов Федерации», — заявил губернатор.

Для достижения указанной цели Алексей Островский поручил своим заместителям Ростиславу Ровбелю и Василию Анохину в начале сентября провести соответствующее совещание: «Чтобы та цель, которую я ставлю перед администрацией области, была достижима, необходимо проанализировать, какая работа ведется в данном направлении и какие есть резервы для дальнейшего роста».

В продолжение обсуждения глава региона предложил участникам встречи выявить направления в сфере реализации проектов АСИ, по которым необходимо активизировать работу.

Также на встрече обсуждалось применение целевых моделей, разработанных Агентством стратегических инициатив и направленных на упрощение процедур ведения бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности.

Данные модели представляют собой алгоритм действий органов власти, ориентированных на решение таких актуальных для инвестора вопросов как оформление земель и разрешений на строительство, подключение объектов к системам коммунальной инфраструктуры и пр. Вместе с тем, как отмечалось в ходе встречи, регионы получают описание успешных практик, реализованных в субъектах Федерации, перечень критериев оценки и факторов, которые являются неотъемлемым условием формирования благоприятного инвестклимата. Кроме этого, АСИ разработало так называемые профили, позволяющие оценить состояние по каждому фактору, выявить отклонения от целевой модели и классифицировать причины отставания.

Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ЦФО Дмитрий Абрамов порекомендовал активнее взаимодействовать с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов (Роспотребнадзор, УМВД, прокуратура, УФНС и др.), ориентируя их на выполнение показателей целевых моделей.

Для ускорения процесса внедрения целевых моделей в Смоленской области Дмитрий Абрамов предложил губернатору внести соответствующие изменения в действующие «дорожные карты»: «Нужно уменьшить сроки выполнения задачи — с конца декабря, как было утверждено изначально, на более ранние месяцы». Поддержав данное предложение, Алексей Островский дал поручение своим профильным заместителям «поднять сроки исполнения до 1 ноября и ориентироваться на них при организации этой работы».