Киевский суд отменил списание предназначенных «Газпрому» дивидендов

Киев, , 14:42 — REGNUM Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил списание дивидендов компании «Газтранзит» в 79,9 млн грн (порядка 3,2 млн долл), подлежащих уплате «Газпрому». Соответствующее решение украинского суда было принято еще 17 июля 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас, передает корреспондент ИА REGNUM.

Решение суда обнародовано в Едином госреестре Украины.

«Учитывая, что срок выплаты дивидендов на момент вынесения обжалуемого постановления Хозяйственного суда Киева от 6 июня не наступил, коллегия судей пришла к выводу, что удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли ЧАО «Газтранзит» нарушает права акционеров «Газтранзита», поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежат «Газтранзиту», но не ПАО «Газпром», — говорится в решении суда.

Таким образом, киевский суд наложил запрет на конфискацию исполнительной службой Украины 3 млн долл в пользу бюджета Украины.

Как сообщало ИА REGNUM , еще в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПАО «Газпром» на 85 млрд грн (3 млрд 292 млн долл) за злоупотребление монопольным положением на рынке газа Украины. Данное решение было подтверждено украинскими судами. Так, 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с «Газпрома» штрафа, который на тот момент вырос до 172 млрд грн (около 6,661 млрд долл) за счет пени за его неоплату.

Напомним, «Газпрому» и «Нафтогазу» принадлежит по 40,2174% акций «Газтранзита», еще 19,5652% акций — турецкой компании Turusgas.