«Ниже просто невозможно»: из Москвы в Улан-Удэ за 5 тысяч рублей

Улан-Удэ, , 14:37 — REGNUM Министерство транспорта России будет поддерживать «Аэрофлот» (материнскую компанию авиакомпании «Победа»), чтобы лоукостер продолжал авиаперевозки из Москвы в Бурятию после марта 2018 года. Об этом 25 июля в Улан-Удэ сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.

По словам врио главы Бурятии Алексея Цыденова, пока расписание «Победы» объявлено до марта 2018 года включительно, но ведутся переговоры о переводе рейса на регулярную основу.

«Мы ведем работу, чтобы это было в постоянном режиме», — сказал Алексей Цыденов.

Дитрих, в свою очередь, заявил, что Минтранс поддерживает республику в том, чтобы авиакомпания «Победа» заходила сюда, чтобы дать возможность жителям летать дешевле: «Будем по этому поводу её стимулировать к тому, чтобы она продолжала эти полеты и дальше».

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, полёты по рейсу Москва — Улан-Удэ начинаются 30 сентября. Недавно стартовала продажа авиабилетов по цене от 4999 рублей в одну сторону. Часть билетов и вовсе распродали по промо-тарифу — 999 рублей. Полёты будут осуществляться трижды в неделю — из Москвы в понедельник, среду и пятницу.

«Приход авиакомпании-лоукостера стал итогом договоренностей Алексея Цыденова с руководством «Аэрофлота», — говорится в сообщении властей Бурятии.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович подчеркнул, что «Победа» постепенно расширяет свою сеть.

«Тарифы конкурентоспособные, от 5 тысяч рублей — ниже просто невозможно, с учётом расстояний нашей страны. Мы эту компанию («Аэрофлот») поддерживаем, существенную часть прибыли она направляет на развитие этой авиакомпании («Победы»), чтобы обеспечить мобильность граждан, живущих в отдаленных уголках нашей страны, включая жителей Бурятии», — сказал Аркадий Дворкович.

Добавим, в настоящее время по маршруту Москва — Улан-Удэ летают две авиакомпании. Цена билета на осенний период начинается с 15−16 тыс. руб в одну сторону.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Аркадий Дворкович 25 июля прибыл в Бурятию с рабочим визитом, чтобы обсудить вопросы тарифообразования на электроэнергию для населения, предприятий и организаций, развития электросетевого хозяйства, пассажирских железнодорожных перевозок в Бурятии и так далее.

Напомним, расстояние от Москвы до Улан-Удэ по прямой — 4420 км.

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