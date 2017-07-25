Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 13:55 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 22 июля составляли порядка 12,675 млрд кубометров. Таким образом, с 15 июля в ПХГ Украины закачано ещё 529 млн кубометров природного газа — в среднем по 75 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ 5,259 млрд кубометров топлива. Данных за полугодие пока нет, однако по I кварталу в отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам утверждается, что Украина увеличила закупки газа на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Не успело правительство Гройсмана объявить о намерении не повышать стоимость газа для населения в текущем году, как эти обещания перечеркнул «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению). Компания представила на рассмотрение Кабмина финансовый план, в котором указано, что с 1 октября 2017 года стоимость газа для населения должна увеличиться на 19% — до 5873 грн/тысячу кубометров (без НДС). Прибавив к этому налог, получим итоговый тариф — 7047 грн/тысячу кубометров. Это, кстати говоря, пока меньше, чем предполагали эксперты (Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский весной допускал, что цена тысячи кубометров в результате разного рода манипуляций может вырасти до 9500 грн).

С другой стороны, и этот прогноз может сбыться. Не нужно забывать, что, согласно постановлению правительства №187 от 22 марта 2017 года «Нафтогаз» теперь дважды в год проверяет, на сколько девальвировала гривна и как изменились цены на европейском рынке газа. И соответственно корректирует тариф. Учитывая, что к осени ожидается очередной виток девальвации гривны, а зимой стоимость газа на европейском рынке растёт, ближе к концу отопительного сезона 2017/2018 гг цена может подрасти снова.

Кроме того, как сообщает деловое интернет-издание INSIDER со ссылкой на свой источник в штаб-квартире МВФ, намерение правительства оставить цены на газ на текущем уровне вызвали недовольство руководства Фонда. В МВФ намерены напомнить премьер-министру Владимиру Гройсману о необходимости выполнять вышеуказанное постановление. В «Нафтогазе» также не теряют надежды на то, что финплан будет принят в их редакции. Пока что правительство его утвердило лишь частично, не согласившись с увеличением стоимости газа. В этом решении правительство опиралось в том числе на мнение профильного министерства. «Минэнерго выступило категорически против, и для этого есть все основания, я еще в мае говорил о том, что закупка должна происходить не 12-, а 4-месячная, для этого есть все возможности, как транспортной системы, так и хранилищ, а это дает возможность не повышать [цену на] газ для населения», — цитируют «Украинские новости» министра энергетики Украины Игоря Насалика. Министр имеет ввиду, что с мая по сентябрь стоимость газа на рынках падает и этот период — наилучшее время для пополнения запасов.

При этом именно у Украины, благодаря наличию ПХГ, для этого есть все возможности. Половину их объёма правительство готовится сдавать в аренду. В настоящее время Кабмин совместно с ЕС запустили проект прогнозирования спроса услуг подземных хранилищ газа на ближайшие 20 лет, чтобы определить наилучшую стратегию их использования.

Согласно официальным данным, собственная добыча газа на Украине в i полугодии выросла до 10,3 млрд кубометров (+0,3 млрд кубометров к аппг).

Очередной юбилей отметили в Киеве: 600 дней Украина не покупает газ напрямую у «Газпрома», а получает его по схеме «реверса» — покупая у европейских трейдеров газ, который они, в свою очередь, перед этим приобрели у «Газпрома».

»За почти два года у нас появился оптовый рынок газа, чего раньше не было. Сейчас на нем работают примерно 30 операторов, которые между собой конкурируют. Опять же, они перепродают все тот же российский газ. Не нужно строить себе иллюзий, что мы покупаем норвежский, катарский, британский или американский газ. Но недостаток в том, что за эти 600 дней у нас не появился розничный рынок газа. Потребитель вообще не ощутил каких-то изменений. А в идеале оптовые компании должны сражаться за розничного потребителя. У нас же потребитель законодательно не защищен от «диктата» поставщиков, и какую цену поставщик определяет для газа как товара и для газообеспечения как услуги, такую потребитель вынужден и платить», — комментирует итоги этих 600 дней директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев для «Голос.UA»

Электроэнергия

Правительство решило не продлевать режим ЧП в энергетике ещё на месяц — такое решение Кабмин принял в минувшую среду, 19 июля. Вероятных причин несколько. Во-первых, за минувшие месяцы ситуация с запасами топлива несколько выровнялась. Они немного уменьшились (с 2,665 млн тонн на 6 июля до 2,3 млн тонн на 17 июля; 735 тыс. тонн — антрацит, 1,58 млн тонн — угли газовой группы), однако в прошлом году таких показателей Украина смогла достичь только к началу октября. Во-вторых, правительство, видимо, решило не идти на конфликт с «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова, которая ещё 10 июля подала иск в суд с требованием отмены этого режима. Энергохолдинг контролирует порядка 75% тепловой генерации Украины, впереди отопительный сезон, а антрацит пока что запасает только «ДТЭК Энерго» — пресловутых 2 млн тонн американского угля не просматривается даже на горизонте. Т.о., когда придётся в срочном порядке вводить в работу антрацитовые блоки ТЭС, у холдинга Ахметова должна быть возможность это сделать — за апрель-июль компания уже и так понесла серьёзные финансовые потери от вынужденного простоя.

Третья причина связана с атомной энергетикой. По состоянию на 17 июля работало только 10 из 15 энергоблоков АЭС (на 24 июля — 11 блоков). Тогда как жаркая погода, установившаяся на Украине, создаёт дополнительную нагрузку на энергосистему. К тому же энергетическая стратегия правительства предполагает максимальную загрузку блоков АЭС, что позволяет экономить антрацит. Однако сейчас блоки вошли в период плановых ремонтов и работ по продлению сроков эксплуатации и нет возможности держать работающими 12−13 блоков, как это было весной. Соответственно, возникла потребность во вводе в работу Приднепровской и Криворожской ТЭС — пока на минимуме загрузки. Эту версию подтвердили и в пресс-службе ДТЭК.

Четвёртая причина — в принятом не так давно законе о рынке электроэнергии. В нём не предусмотрено такой меры, т. е. правительство попросту привело отрасль энергетики в соответствие с законом. Поскольку теперь управлять энергетикой в ручном режиме попросту незаконно, правительство должно уделять энергетике особое внимание.

«На сегодняшний день доля антрацитовой генерации в общем объеме занимает порядка 8%, против 17−18% которые были годом ранее. Соответственно, и объемы антрацита тоже нужны меньше. Тем не менее, вопросы по подготовке к отопительному сезону остаются. Поэтому, наверное, речь должна идти не о чрезвычайном положении в отношении закупок антрацита, а речь должна идти о принятии неотложных мер по подготовке страны к отопительному сезону, потому что на сегодняшний день есть опасения относительно накопления объемов угля не только марки «А», но и марки «Г», — напоминает Валентин Землянский в эфире радио «Голос Столицы».

В ответ на это министр энергетики Игорь Насалик заявляет, что буквально через полгода вопрос потребления антрацита тепловыми станциями вообще стоять не будет. Пока же, по итогам января-июня, доля газовых углей в тепловой генерации составляет 76,5%. Такие данные приводит глава Национальной комиссии по регулирование энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

Помимо перечисленных причин, для отмены режима ЧП есть и ещё одно обстоятельство, делавшее его продление весьма странным.

Согласно данным Минэнерго за январь-июнь экспорт электроэнергии Украиной вырос до 3163 млн кВт·ч (+44,5% к аппг). Примерно 53% этого объёма получила Венгрия, 22% — Молдавия, 19,5% — Польша. Остальное пришлось на Румынию и Словакию. Действительно, довольно необычно сохранять ЧП в энергетике на фоне такого резкого роста экспорта.

В самой Украине потребление электроэнергии с начала года также выросло — до 74,651 млрд кВт·ч (+1,133 млрд кВт·ч).

Уголь

Пока правительство думает, что ответить на депутатский запрос Вадима Рабиновича о стоимости американского угля (до сих пор неизвестно, по какой цене США будут поставлять Украине 2 млн тонн антрацита, о которых президент Украины Пётр Порошенко договорился с лидером США Дональдом Трампом), её можно прикинуть исходя из динамики цены на металлургический уголь. Итак, согласно информации, которая содержится в отчёте Минэнерго США, в январе-марте 2017 года украинские металлурги покупали его в среднем по 206 долл/тонна. Тогда как за тот же период 2016 года он стоил им всего 71 долл/тонна.

Это, конечно, не означает, что уголь для энергетики будет стоить столько же, зато демонстрирует, что дешёвым он не будет в любом случае. Эксперты пока затрудняются с точной оценкой (цена зависит от калорийности, а она-то как раз под вопросом) и дают «вилку» — 110−130 долл/тонна.

Не вносит ясности и министр энергетики Украины Игорь Насалик: «Предварительно согласован контракт на два судна. Уже разработаны изменения с Мининфраструктуры, чтобы они не пересекались с судами, которые следуют из Южно-Африканской Республики. У нас одна проблема — цена на антрацитовую группу угля зависит от того, на какое время подписан долгосрочный контракт». Иными словами, согласовали всё, кроме цены.

Проблема с ценой заключается как раз в бравурных заявлениях Насалика. По его оценкам, через полтора года антрацит Украине не будет нужен в принципе. Следовательно, сегодня с поставщиками в США необходимо заключать контракт на небольшой срок. Чем меньше срок — тем дороже уголь в пересчёте на тонну.

Геннадий Рябцев считает, что основным источником поступления антрацита на Украину станет угольный реверс: «Лучший по соотношению цена/качество — российский уголь. Но в обозримом будущем завозить мы его, скорее всего, не будем использовать по политическим причинам. Второй по привлекательности угольный «источник» — приобретение того же российского антрацита, но через европейских посредников. Такой уголь стоит 70−110 долл/тонна. Это дороже, чем если покупать напрямую в РФ, но дешевле, чем европейский и американский антрацит. Скорее всего, этот канал поставок в дальнейшем будет доминирующим», — предположил он в комментарии для «Страна.ua».

Пока же, как сообщают СМИ, на Украине 4 энергетических компании закупают уголь в России. Кроме «ДТЭК Энерго» российский уголь приобретают Донбассэнерго, группа «ТехНова», а также нефтегазодобывающая компания ДВ, сообщившая на днях о планах купить 20 тыс. тонн для потребностей своей ТЭЦ. От представителя компании также известно, что актуальная цена российского угля с доставкой — 70−80 долл/тонна.

Очередное судно с африканским углём для тепловых станций ДТЭК зашло в порт «Южный». «Это уже второе судно типа Panamax с африканским углем, которое разгружается в ГП «МТП «Южный» с начала года. К приему законтрактованных объемов антрацита для ТЭС мы готовы и планируем в 2017 году принять еще как минимум 6 таких судов», — говорится в сообщении пресс-службы порта. По словам портовиков, а также по опыту разгрузки первого судна, на перевалку угля потребуется порядку 2−3 суток, на доставку угля на станции — порядка 10 суток с начала разгрузки. Т. е. к концу месяца уголь уже будет на станциях. Что же касается планов принять 6 судов до конца года, то, как мы уже отмечали, планы довольно амбициозны, учитывая, что за май-июль удалось принять только 2.

Как уточнили в ДТЭК, уголь со второго судна предназначен для Криворожской и Приднепровской ТЭС, запущенных накануне.

Согласно данным Минэнерго, потребление угля ТЭС и ТЭЦ Украины в январе-мае сократилось до 9,16 млн тонн (-26%, — 3,215 млн тонн). Впрочем, стоит учитывать, что потребление угля в 2016 году выросло из-за незапланированных ремонтов на энергоблоках атомных станций в весенне-летний период, из-за чего энергобаланс пришлось выравнивать за счёт тепловой генерации.

Добыча собственного энергетического угля в январе-июне составила 12,5 млн тонн (-9,4% к аппг).

Кстати говоря, ДТЭК Энерго теперь не только покупает, но и продаёт уголь. Компания впервые в истории вышла с 1,45 млн тонн угля газовой группы на «Украинскую энергетическую биржу». Партия разбита на лоты по 50 тыс тонн, стоимость тонны — 2580 грн (99,5 долл). Вероятнее всего, таким образом компания пытается пополнить оборотные средства для закупки антрацита. Газовой группы у холдинга более чем достаточно.

Нефть

Одной из причин визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Киев стала нефть, а точнее — нефтяные терминалы в одесских портах. «Украина в прошлом году объявила о создании топливного резерва размером около 2 млн тонн в нефтяном эквиваленте. Мощностей своих НПЗ для быстрого формирования всего ассортимента нефтепродуктов может не хватить, покупать импортные — невыгодно. Возникла идея «давальческой схемы», когда Украина отправляет на мозырьский НПЗ свою нефть и платит только за переработку. Эта схема масштабируется в том числе для производства большего объёма продукции и совместной торговли на украинском рынке или рынках третьих стран», — поясняет логику возможного сотрудничества политолог Игорь Тышкевич для Украинской службы новостей. Также лидер Белоруссии во время визита в Киев выразил интерес к концессии или даже покупке одного из одесских портов (Одесского МТП или МТП «Южный»), всё с теми же целями: перевалка нефти с последующей доставкой нефтепроводом Одесса-Броды к Мозырскому НПЗ и, возможно, отгрузка нефтепродуктов на экспорт из одного из украинских портов.

Тем временем, Мозырский НПЗ пробует новые схемы работы на Украине. 27 июля «Белорусская нефтяная компания» намерена провести конкурс по продаже 0,96 млн тонн дизтоплива (по 80 тыс. тонн в течение ближайших 12 месяцев). По условиям конкурса, весь объём топлива должен быть реализован на Украине.

Транзит нефти и её переработка по давальческим схемам — не единственные направления, в которых заинтересованы обе стороны:

«Мы углубляем с Беларусью партнёрство в сфере сейсморазведочных работ, оказание сервисных услуг по бурению и капремонту нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин на Украине, поставок оборудования, производимого предприятиями наших стран», — сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко после окончания заседания Межправительственной комиссии. Т. е. в украинском правительстве намерены привлечь белорусских специалистов к своей амбициозной программе по увеличению добычи природного газа, которая пока откровенно пробуксовывает.

Добыча нефти на Украине продолжает падать. Согласно официальным данным, в январе-июне она сократилась до 751 тыс. тонн (-6,3% к аппг). При сохранении текущих темпов по итогам года добыча может упасть ниже 1,5 млн тонн (1,612 млн тонн в 2016 году).

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