Программа капремонта домов в Ярославле под угрозой срыва?

Ярославль, , 11:55 — REGNUM В Ярославле депутаты партии «Единая Россия» обратились с письмом к председателю регионального правительства Дмитрию Степаненко, в котором выражают обеспокоенность реализацией программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Яроблдумы Василий Бобков.

«У меня в Ленинском районе 23 дома, контракт на капитальный ремонт которых выиграла московская фирма «Дельта Констракшн». Недавно я объезжал все эти объекты, работы ведутся только на одном. На другом я встретил одного рабочего, который на мой вопрос ответил «Русский нет». Есть ряд крупных объектов, таких как проспект Ленина 11, это фасад большого сталинского дома. Специалисты говорят, что только по одному этому дому работ на 4 месяца, если будут работать 150 человек и жить здесь в бытовках. Но нет никого. Время — почти август, и даже если работы начнутся прямо сейчас, шансов их выполнить никаких. Ошибка была допущена на начальном этапе, когда разыграли крупные лоты. Кроме того, ошибка в логистике — в лотах дома, разбросанные в разных районах. Это заведомо провальная ситуация», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Василий Бобков.

Бобков сообщил, что по этой причине он покинул попечительский совет фонда. А вот председатель попечительского совета депутат Яроблдумы Роман Фомичев считает, что ситуация сложная, но не катастрофическая. Новому руководителю Фонда поставили задачу «напряжения» подрядчиков, так как выход на объекты составляет 41%, что очень мало.

«У сложившейся ситуации есть две причины. Первая — это погодные условия, которые просто не позволяют выйти и вскрыть кровли. Вторая — мы предполагаем, что подрядчики, получившие авансы, вполне естественно ждут, когда их отработают, получат деньги и только потом намереваются выходить на следующие объекты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.

Председатель Совета фонда особо подчеркнул, что, если сегодня не увеличить выход на дома, то есть большой риск, что подрядчики не справятся.

«Для того, чтобы исключить это, в четверг Фонд капремонта собирает всех подрядчиков, генеральных директоров, и будет разъяснить, что подобные вещи просто недопустимы. Есть графики производства работ, и при таких погодных условиях существует риск, что мы не уложимся в них и не выйдем на все объекты. Срок сдачи отремонтированных домов — до 15 декабря. Сейчас придраться не к чему, все идет в графике, может быть, с небольшим отставанием, но мы понимаем, что крыши-то должны быть закончены уже в октябре. Поэтому будем предлагать подрядчикам переподписать новые сроки», — говорит Роман Фомичев.

Кроме того, Роман Фомичев отметил, что в самом Фонде были приняты определенные кадровые решения, но они не касаются руководящего состава.

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