После встречи мониторингового комитета ОПЕК цена удержалась выше $48

Москва, , 11:41 — REGNUM В понедельник, 24 июля торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе оргов на бирже ICE в Лондоне упала на 1,12%, до $48,60 за баррель, WTI — на 1,24%, до $45,77 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 0,92%, до $46,94 за баррель.

По итогам дня Brent подорожал на 1,12%, WTI — на 1,24%. Трендовая линия от минимума $44,34 устояла. Цены перешли к росту после того, как Саудовская Аравия пообещала снизить экспорт нефти в августе на 1 млн, до 6,6 млн баррелей.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продление соглашения по сокращению нефти между странами ОПЕК и «не ОПЕК» после первого квартала 2018 года при необходимости, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Сегодня, 25 июля, баррель Brent стоит 48,86 (+0,35%). Хорошим знаком для нефтяного рынка будет, если цена к конце недели восстановится до $50,00-$50,15. В этом случае для покупателей сформируется ценовая модель на продолжение роста до $53,25. На сегодня в качестве целевого уровня можно рассмотреть $49,55.