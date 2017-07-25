Возросли риски к дальнейшему ослаблению российской валюты

Москва, , 11:34 — REGNUM В понедельник, 24 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 64,50 коп. (+1,09%), до 60,00 руб., курс евро вырос на 69,86 коп. (+0,93%), до 69,86 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (+60,0%), евро/рубль — 341,1 млн евро (+2,89%).

По итогам дня цена на нефть, являющаяся главным драйвером динамики курса рубля, повысились на 1,45%, тогда как российская валюта подешевела к доллару США на 1,09%, к евро — на 0,93%. Негативное влияние на динамику курса рубля оказала тема новых санкций и бегство зарубежных инвесторов из ОФЗ.

Во вторник, 25 июля Палата представителей Конгресса США рассмотрит обновленный законопроект в отношении санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Сенат США проголосовал за дополнительные санкции 15 июня, поэтому российские банки успели перестроить свои процессы и адаптироваться к ним. Т. е. санкции частично заложены в ценах.

Ослабление российской валюты вызвала распродажа государственных облигаций. Инвесторы опасаются запрета на инвестиции в госдолг РФ. По данным ЦБ РФ, доля иностранного капитала в ОФЗ на 1 июня 2017 года составляет 1,89 трлн руб. или 30,7%. Доходность 10-летних рублевых ОФЗ выросла на 1,17%, до 7,89%. Индекс государственных облигаций России снизился на 0,43% до 137,24.

Сегодня, 25 июля, рублёвые пары сохранят динамику на текущих уровнях, пока Конгресс США не проголосует за расширение санкций. Нефть на торгах в Азии подорожала на 0,35%. 25 июля российские компании уплачивают НДС, НДПИ и акцизы. Они будут сдерживать курс рубля от снижения.

Если все-таки зарубежные инвесторы продолжат сбрасывать российские облигации с открытия торговой сессии, то по курсу доллара стоит ожидать роста до 60,70 руб., курсу евро — до 70,75 руб. Тут никакая нефть и налоговый период не остановят падение.

Если торги откроются спокойно и даже укреплением по рублю, то в этом случае следим за поступающими новостями из США по санкциям и нефтью. При отсутствии запрета на инвестиции в госдолг РФ в окончательной версии санкций, рубль вернёт себе корреляцию с ценами на нефть и укрепится против американского доллара до 59,50 руб.