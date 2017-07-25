Банк «Югра» оспорил решение ЦБ РФ в суде

Москва, , 10:57 — REGNUM Банк «Югра», который требует признать незаконными решения и действия Центробанка Российской Федерации, подал заявление в Арбитражный суд города Москвы. Об этом, как передает ПРАЙМ, следует из картотеки дел суда.

«Заявление поступило в арбитраж 24 июля, — говорится в сообщении. — Какие именно решения и действия ЦБ оспаривает заявитель, в материалах суда не указывается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России с 10 июля 2017 г. ввел в кредитной организации «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка из-за неустойчивого финансового положения и наличия угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Обязательства по управлению кредитной организацией были возложены ЦБ на АСВ.

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