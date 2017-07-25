Ярославль, , 10:06 — REGNUM В Ярославской области вырос прожиточный минимум, он составил 10 429 рублей для трудоспособного населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

С 24 июля этого года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 10 429 рублей, для пенсионеров — 7737 рублей, а для детей — 9547 рублей. Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

В первый квартале этого года прожиточный минимум для трудоспособного населения составлял 10 004 рубля, для пенсионеров — 7434 рубля, а для детей — 9223 рубля. Сейчас прожиточный минимум превысил региональный минимальный размер труда труда, который составляет 10 004 рубля.

Прожиточный минимум зависит от инфляции и применяется для общей оценки уровня жизни в стране, установления размеров минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту, определения размеров социальной помощи и так далее.

Прожиточный минимум в Ярославской области в прошлом году повышался и падал. Так в первом квартиле 2016 года он составлял 9773 рубля, во втором и третьем вырастал свыше 10 тысяч рублей, а в четвертом квартале года упал до 9749 рублей.