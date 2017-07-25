Народный банк Китая ослабил национальную валюту

Пекин, , 08:55 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному ЦБ КНР, по состоянию на 25 июля центральный паритетный курс юаня к доллару США составил 6,7485 юаня за доллар. Таким образом национальная валюта КНР впервые с начала 31 рабочей недели ослабла на 75 базисных пунктов.

В заявлении главного финансового органа КНР отмечается, что незначительное ослабление национальной валюты не скажется на темпах восстановления китайской экономики. Ранее Пекин неоднократно заявлял, что колебания курса юаня в пределах 2% не влекут последствия для экономики КНР, пишет «Синьхуа».

Укрепление американского доллара не стало сюрпризом для западных и китайских экономистов. 19 июля юань резко подорожал, укрепившись сразу на 160 базисных пунктов. Аналитики пришли к общему выводу, что постепенно доллар США «отыграет» потерянные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 21 июля 2017 года паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7415 юаня за доллар. Юань укрепился на 49 базисных пунктов.

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