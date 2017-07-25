Курортный сбор введут не на всей территории Алтайского края

Белокуриха, Алтайский край, , 09:09 — REGNUM В качестве площадки для введения курортного сбора, одобренного Госдумой РФ, рассматривается не вся территория Алтайского края, а лишь город-курорт федерального значения Белокуриха. Об этом с ходе пресс-конференции заявил начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров. Его слова цитирует сегодня официальный сайт ведомства.

Поясняя причину такого решения, он отметил, что введение курортного сбора — это эксперимент, поэтому необходимо посмотреть как этот механизм будет работать.

«Когда мы поймем, что это несет положительные последствия, мы примем решение о распространении данной практики на другие площадки региона», — заяви чиновник.

Напомним, в третьем, итоговом чтении законопроект о проведении эксперимента с курортным сбором в четырех пилотных территориях страны (Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях) депутаты Государственной Думы одобрили 19 июля.

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Как пояснил Юрий Захаров, в настоящее время в крае ведется работа по подготовке списка тех объектов, на развитие которых будет направлен курортный сбор. Также Алтайскому краю до 1 декабря необходимо принять соответствующий региональный закон.

«У туриста должно возникнуть желание вернуться на Алтай, и неоднократно», — подчеркнул он.

Особое внимание в ходе пресс-конференции он уделил теме развития туркластера «Белокуриха-2», где уже в этом году завершится строительство инфраструктуры и будет подано электричество на объекты.

Как известно, в настоящее время на территории курорта «Белокуриха-2» начал работу историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода», ведется внутренняя отделка построенного ресторана. В непосредственной близости от этого объекта строятся пять гостиниц, а также ведутся работы по созданию музея шоколадной скульптуры.

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Помимо этого, в предстоящем сезоне «Белокуриха-2» намерена порадовать горнолыжников новой трассой и на горе Мишина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новый горнолыжный комплекс стоимостью 100 миллионов рублей компания «Курорт Белокуриха» презентовала на выставке «Интурмаркет-2017» в марте 2017 года. Там же было подписано инвестиционное соглашение о строительстве горнолыжных трасс.

Уплачивать курортный сбор будут граждане, которые проведут в указанных субъектах РФ более суток. В первый год муниципалитеты и регионы смогут собирать с туристов не более 50 рублей в сутки. Финальный размер ставки будет определять сам муниципалитет.

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