В Калужской области капремонтом занимаются недобросовестные организации?

Калуга, , 08:41 — REGNUM С проблемой завершения капитального ремонта кровли в многоквартирном жилом доме №10 по улице Тельмана в Калуге 24 июля житель дома обратился в приёмную президента РФ Владимира Путина. Калужанина в ходе приёма граждан по личным вопросам выслушал губернатор области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам заявителя, работы в доме выполняются со значительным нарушением сроков сдачи. Кроме того, из-за раскрытой кровли большая часть квартир и подъездов пострадала после сильных летних ливней. В настоящее время подрядчик выполнил половину от запланированного объёма, что вызывает дальнейшие опасения жителей в благополучном завершении ремонта.

Глава региона поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства во взаимодействии с областным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов разобраться в сложившейся ситуации и, при необходимости, привлечь к работе субподрядчика.

Ранее на ситуацию с потопами в квартирах на улице Тельмана в Калуге обратили внимание в региональной организации Общероссийского народного фронта .

«В квартирах на верхних этажах случился настоящий потоп, — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин. — И, что печально, люди попали в столь неприятную ситуацию за свои же деньги, оплачивая проведение капитального ремонта.

Между тем проблемы жителей этого многострадального дома начались в ноябре 2016 года. Тогда в рамках капитального ремонта крыши строители сняли кровлю и… исчезли с объекта. Осенние дожди заливали квартиры, и в результате потопа вышла из строя электропроводка.

Впрочем, с такими же проблемами, также столкнулись жители домов на калужских улицах Глаголева, Болдина и Болотникова, и на улицах Герцена, Мира и Щербакова в городе Людиново.

Как сообщало ИА REGNUM, пул добросовестных строителей будет создан в Калужской области в 2018 году. На это руководство региона подвигли неоднократные случаи срывов работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Теперь государственное учреждение займется подстраховкой на случай экстренного проведения аварийных работ, или когда появляются проблемы, связанные с неисполнением подрядчиком своих договорных обязательств.

«Нам без этого не обойтись. Ведь для добросовестного строителя на этих капитальных ремонтах привлекательности мало. Больше скандалов, чем прибыли. Поэтому иногда нам придётся какие-то вещи брать на себя, для того, чтобы люди не оставались в зиму с раскрытыми кровлями», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

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