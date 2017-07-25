За 9 лет страны ЕС сэкономили триллион евро

Брюссель, , 08:32 — REGNUM Благодаря политике низких процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) страны Евросоюза сэкономили почти триллион евро за последние девять лет, сообщает в своем докладе, опубликованном 24 июля, Федеральный банк Германии.

Наибольшую выгоду извлекла от экономического курса Италия: за период с 2008 года и по 2016 год она сэкономила сумму, равную 10,5% от ВВП за 2016 год.

Примерно такую же выгоду по процентам от своих показателей ВВП извлекли Голландия, Франция, Австрия и Бельгия.

Более низкие показатели оказались у Германии: за этот период она сэкономила сумму, равную 7,5% от ВВП по итогам 2016 года.

Эксперты Федерального банка Германии отметили, что политика низких процентных ставок в будущем сыграет позитивную роль в государственных финансах. Однако они не исключают повышения процентной ставки и подчеркивают, что политика ЕЦБ не может постоянно быть нацеленной только на обслуживание государственного долга.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам июльского заседания ЕЦБ оставил базовую процентную ставку в еврозоне на рекордно низком нулевом уровне, а также сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,4% годовых.

В сообщении ЕЦБ говорится, что «если финансовые условия станут несовместимыми с дальнейшим прогрессом на пути к устойчивой корректировке траектории инфляции, совет управляющих готов увеличить размер или длительность программы».

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